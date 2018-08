Rally Sardegna premiato per la tutela dell' ambiente

Rally - In Sardegna a bordo della Hyundai i20 WRC - VIDEO : Al comando del Mondiale Rally cè lei, la Hyundai. Una i20 WRC con motore 1.6 turbo a iniezione diretta, 380 CV per 1.190 kg di peso, 450 Nm sputati fuori a 5.500 giri, cambio sequenziale a 6 marce, freno a mano idraulico, trazione integrale, tre differenziali e gomme Michelin. Copilota per un giorno. A bordo di questo bolide siamo saliti anche noi, provando a fare da navigatore al pilota spagnolo Dani Sordo. La location? Una speciale ...

Punti importanti per Citroën al Rally Italia Sardegna : Dopo essersi trovati subito a dover difendere le proprie posizioni, al Rally Italia Sardegna gli equipaggi di Citroën Total Abu Dhabi WRT si sono dimostrati affidabili e concreti, conquistando il quinto e sesto posto finale. Con la pioggia imprevista di venerdì, evento piuttosto raro in questo periodo dell’anno sull’isola, per Citroën Total Abu Dhabi WRT […] L'articolo Punti importanti per Citroën al Rally Italia Sardegna sembra essere il ...

Neuville-Gilsoul conquistano il Rally Italia Sardegna : Il Rally Italia Sardegna è stato una battaglia di 4 giorni, 313 km cronometrati e 1.386 km totali, terminato nell’ultima prova speciale, che ha visto prevalere Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul sulla Hyundai i20 Coupé WRC di Hyundai Motorsport, primo per soli 7 decimi davanti a Sebastien Ogier e Julien Ingrassia, su Ford Fiesta WRC […] L'articolo Neuville-Gilsoul conquistano il Rally Italia Sardegna sembra essere il primo su ...

Rally di Sardegna a Neuville : Neuville-Gilsoul, su Hyundai i20 Coupè Wrc, trionfano al Rally Italia Sardegna, tappa italiana del campionato del mondo Rally che si è conclusa ad Alghero. L'equipaggio belga ha preceduto al termine di un intenso duello di appena sette decimi Sebastien Ogier con Julien Ingrassia su Ford Fiesta Wrc ed ora comanda ...

Rally WRC Neuville - trionfo clamoroso : primo in Sardegna per soli 7 decimi! : Grandissima vittoria di Thierry Neuville al Rally Italia Sardegna. Da una gara con il cuore in gola e durissima, lunga e selettiva emerge il belga al volante della Hyundai i20 al termine di un acceso ...

Mondiale Rally - Rimonta di Neuville : è suo il Rally Italia Sardegna : Grande spettacolo al Rally Italia Sardegna, prova valida per il Mondiale Rally: Thierry Neuville si è imposto su Sébastien Ogier per soli sette decimi di secondo: il belga della Hyundai ha conquistato la vittoria dopo una grande Rimonta, culminata con il successo nella power stage finale che ha beffato il campione del mondo in carica della M-Sport. Sul podio, dietro ai due grandi protagonisti di oggi, la Toyota di Lappi.Una grande impresa per la ...

Rally Sardegna - Mondiale 2018 : impresa di Thierry Neuville che completa la rimonta e soffia la vittoria ad Ogier per appena 7 decimi! : Thierry Neuville vince il Rally di Sardegna 2018 grazie ad una rimonta che ha letteralmente dell’incredibile. Il belga, già leader della classifica generale, rimonta secondo dopo secondo il suo distacco nei confronti di Sebastien Ogier, fino a portarsi a soli otto decimi dal campione del mondo in carica prima del Power Stage finale. La battaglia tra i due è stata spettacolare e mozzafiato con un testa a testa epico che è stato vinto da ...

Giochi ancora aperti al Rally Italia Sardegna : Si pensava fosse la tappa decisiva della gara, ma così non è stato, con la classifica parziale che consegna all’ultima, conclusiva tappa di oggi, domenica, la vittoria del Rally Italia Sardegna 2018, appuntamento Italiano del WRC organizzato dall’ACI. Le temute prove di Coiluna Loelle, Monti di Alà e Monte Lerno non hanno, nei fatti, indicato […] L'articolo Giochi ancora aperti al Rally Italia Sardegna sembra essere il primo su ...

Rally Wrc Che brividi in Sardegna per il duello Ogier-Neuville : A caccia di punti aggiuntivi nella power stage Sassari - Argentiera di 6,96 km che scatterà alle ore 12.18 con diretta su Rai Sport e Fox Sports. Le due emittenti trasmetteranno anche il primo ...