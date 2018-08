Rally Italia Sardegna | massima certificazione ambientale FIA

Rally di Roma : shakedown fatto. Andreucci migliore tra gli italiani : Quella di oggi sarà ricordata come una giornata un po’ storta per i big del CIR, attesi protagonisti del 6° Rally di Roma Capitale, gara valida sia per il Campionato Europeo Rally sia per il tricolore. Tutti infatti hanno avuto qualche piccolo grande problema che li ha costretti a intervenire sulle proprie vetture. Fortunatamente trattandosi […] L'articolo Rally di Roma: shakedown fatto. Andreucci migliore tra gli italiani sembra essere ...

Italiano Rally - Ceccoli vince il 46 Rally di San Marino : Daniele Ceccoli e Piercarlo Capolongo, a bordo della loro Skoda Fabia R5, hanno vinto il 46 Rally di San Marino. Seconda posizione per la coppia Campedelli-Canton su Ford Fiesta R5 - unico reduce tra i pretendenti al CIR - mentre in terza posizione troviamo l'altra Skoda Fabia R4 di Pietarinen-Raitanen su Peugeot 208 T16 R5.Sovvertiti i pronostici. Ci si aspettava una grande lotta tra i pretendenti del Campionato Italiano Rally, invece la tappa ...

Campionato Italiano MotoRally - numerose vittorie conquistate dai Talenti Azzurri FMI a Pecorara : A Pecorara vittorie di classe per Leonardo Tonelli , Under 23 e tra le 600cc, , Raul Budellini , AX-125, , Maikol Reboldi , A50-2T, e di Raffaella Fiamma Cabini nella Femminile Prosegue con successo ...

Show campioni GF motori a Rally d'Italia : ... 22 anni di Bassano del Grappa e Sofia Peruzzi, 22 anni di Montecchio Maggiore hanno vinto la Classe RC3 al Rally d'Italia Sardegna, l'unica gara italiana valida per il Campionato del Mondo Rally, ...

Campionato Italiano WRC : Rally della Marca - Parolaro-Manfredi in cerca di riscatto : La Suzuki Rally Cup arriva al terzo step della sua corsa alla conquista del Campionato Italiano WRC Si terrà questo fine settimana il terzo appuntamento del Campionato Italiano WRC, valido anche per la Suzuki Rally Cup. L’evento organizzato dalla Motor Group avrà come quartier generale Valdobbiadene. La gara vera e propria ,si aprirà venerdì sera, 22 Giugno, con l’ormai classica prova spettacolo allo ZADRARING e continuerà nella giornata di ...

Punti importanti per Citroën al Rally Italia Sardegna : Dopo essersi trovati subito a dover difendere le proprie posizioni, al Rally Italia Sardegna gli equipaggi di Citroën Total Abu Dhabi WRT si sono dimostrati affidabili e concreti, conquistando il quinto e sesto posto finale. Con la pioggia imprevista di venerdì, evento piuttosto raro in questo periodo dell’anno sull’isola, per Citroën Total Abu Dhabi WRT […] L'articolo Punti importanti per Citroën al Rally Italia Sardegna sembra essere il ...

Neuville-Gilsoul conquistano il Rally Italia Sardegna : Il Rally Italia Sardegna è stato una battaglia di 4 giorni, 313 km cronometrati e 1.386 km totali, terminato nell’ultima prova speciale, che ha visto prevalere Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul sulla Hyundai i20 Coupé WRC di Hyundai Motorsport, primo per soli 7 decimi davanti a Sebastien Ogier e Julien Ingrassia, su Ford Fiesta WRC […] L'articolo Neuville-Gilsoul conquistano il Rally Italia Sardegna sembra essere il primo su ...

Giochi ancora aperti al Rally Italia Sardegna : Si pensava fosse la tappa decisiva della gara, ma così non è stato, con la classifica parziale che consegna all’ultima, conclusiva tappa di oggi, domenica, la vittoria del Rally Italia Sardegna 2018, appuntamento Italiano del WRC organizzato dall’ACI. Le temute prove di Coiluna Loelle, Monti di Alà e Monte Lerno non hanno, nei fatti, indicato […] L'articolo Giochi ancora aperti al Rally Italia Sardegna sembra essere il primo su ...

