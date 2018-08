Rally Germania 2018 | programma | orari e tv

oasport

(Di lunedì 13 agosto 2018) Messa in archivio la tappa finlandese, il Mondialeè pronto a trasferirsi nella regione del Saarland per ildi. Mancano ormai solamente cinque appuntamenti alla conclusione di questa stagione, e la classifica generale è quanto mai aperta. Al comando rimane il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) che, tuttavia, dopo il pessimodi Finlandia mantiene solamente 21 punti di margine sul francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) che, a sua volta, è inseguito dall’estone Ott Tanak (a -25 punti) vincitore dell’ultima gara con bottino pieno. Neuville, quindi, proverà a gestire la situazione, sapendo che da dietro gli avversari tenteranno il tutto per tutto per non permettere al belga una fuga solitaria fino aldi Australia che concluderà il. Quest’anno il nono round iridato si presenta con un nuovo volto. La cerimonia ...