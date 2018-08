Raggi UV | sui pianeti che ne ricevono la giusta quantità la vita è più probabile

Cristiano Ronaldo sui social accanto ai nuovi compagni - Raggiunti più di 3 milioni di like in un’ora! : Cristiano Ronaldo accanto a Dybala ed Higuain dopo un duro allenamento, il fenomeno portoghese pubblica la foto con i compagni sui social Cristiano Ronaldo pubblica una foto su Instagram in mezzo ai suoi nuovi compagni e in poco più di un’ora colleziona più di 3 milioni di like. Cifre da record quelle raggiunte dai post social di CR7 che alla Juventus sta riscuotendo particolare successo per ogni cosa che fa. Oggi il primo ...

I sindacati bocciano il decreto dignità : "Senza coRaggio e vergognoso sui voucher" : ROMA - Non c'è pace per il decreto dignità , appena licenziato dalle commissioni finanze e lavoro della Camera. E atteso per il voto di lunedì in Aula. I sindacati ne apprezzano le intenzioni: la ...

Il governo Raggiunge l'accordo sui vertici della Rai : Salini ad. Ma è polemica sul presidente designato Foa : Raggiunta l'intesa tra M5s e Lega, sul nome del presidente dovrà votare la commissione di Vigilanza. 'Oggi parte una rivoluzione culturale, via raccomandati e parassiti' dice Di Maio. Per il Pd ...

Bufala sui Raggi cosmici di Singapore per la notte dell'eclissi lunare più lunga del secolo - : Analoga è la ratio che fa prevalere i diritti della personalità , onore, reputazione, identità personale, dignità, nel conflitto con il diritto di cronaca, qualora quanto narrato non corrisponda al ...

Torna virale su whatsapp l’incredibile bufala sui Raggi cosmici di Singapore per la notte dell’eclissi lunare più lunga del secolo : E’ Tornata virale in queste ore su whatsapp l’incredibile bufala sui raggi cosmici di Singapore per la notte dell’eclissi lunare prevista proprio per stasera. Il testo, già virale a più riprese su whatsapp dal 2016, è delirante eppure in molti ci credono e si spaventano (!?!). Ecco il messaggio-bufala: “URGENTE. Stasera alle 00 : 30-03 : 30 assicurarsi di spegnere il telefono , cellulare , tablet , ecc … e mettere ...

La "terza via" di Raggi sui rom parte con lo sgombero del Camping River : “La legalità e la tutela dei diritti delle persone. Con questi principi saldi prosegue la nostra azione per il superamento dei campi rom”, scrive Virginia Raggi. Un “superamento” che sembra molto simile al tradizionale sgombero. Decine di pattuglie e blindati di Polizia, Carabinieri e Municipale son

Raggiunta una tregua tra Stati Uniti e Ue sui dazi : New York, 26 lug., askanews, - Un impegno per arrivare a 'zero dazi, zero barriere e zero sussidi su prodotti industriali non automobilistici'. E' quello siglato ieri tra gli Stati Uniti di Donald ...

Usa-Unione Europea - Raggiunto un primo accordo sui dazi - ma non per le auto : primo passo avanti tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti per evitare una guerra commerciale. Ieri si è tenuto a Washington un incontro tra una delegazione della Ue, con a capo il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, e il numero uno della Casa Bianca, Donald Trump, per discutere di politiche commerciali e delle minacce reciproche di alzare nuove barriere doganali. Un primo risultato è stato Raggiunto con la cancellazione dei dazi ...

Cosa è stato deciso nel vertice sui rom tra Salvini e Raggi : Arrivato dopo alcune settimane di attesa per far combaciare le rispettive agende, il vertice al Viminale tra il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e la sindaca di Roma Virginia Raggi si è risolto principalmente in 15 minuti di dichiarazioni di intenti di fronte alla stampa. Il primo incontro tra i due, dunque, è filato via senza annunci finali di soluzioni nell'immediato sui dossier in discussione. ...

"Le ruspe ci pongono un problema". Grande cordialità tra Salvini e Raggi - ma sui rom restano le distanze : La vera risata scatta quando Virginia Raggi ironizza: "Stiamo ancora aspettando i soldi che ci aveva promesso Carlo Calenda". Viminale, interno giorno. Il sindaco di Roma è seduto nello studio del ministro dell'Interno. Intorno i rispettivi staff. Si annusano appena, si studiano, decidono in breve di passare al tu. Si sono rincorsi, punzecchiati, azzuffati a distanza lungo il corso delle ultime due settimane. Un braccio di ferro che ha ...

Trenta minuti di nulla tra Raggi e Salvini sui campi rom : Roma. Se ne parlava da settimane, Virginia Raggi avrebbe dovuto incontrare il ministro dell’Interno leghista Matteo Salvini. E non per un semplice appuntamento istituzionale, ma per una visita al camping River, durante lo sgombero del primo campo rom chiuso dall’amministrazione capitolina a 5 stelle

Sui campi rom Raggi sta con Salvini : Questa volta l’Europa rischia di far arrabbiare Salvini per i rom. La Corte europea per i diritti dell’uomo, attraverso l’adozione di una misura di emergenza, ha ordinato al governo italiano di non procedere allo sgombero dell’insediamento di camping River, previsto a Roma due giorni dopo la firma da parte del sindaco Virginia Raggi di un’ordinanza in proposito. Lo riferisce l'Associazione 21 luglio, ...