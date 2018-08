Rabiot | se non rinnova con il Psg c' è la Juventus in pole

Psg - Tuchel : 'Non sono sicuro che Rabiot resti' : Thomas Tuchel vorrebbe rimanesse a Parigi ma Adrien Rabiot non sembra disposto a restare. Lo ha confermato l'allenatore tedesco del Psg nella conferenza stampa post partita della Supercoppa francese ...

Bartomeu agita il mercato : "Non è chiuso". Gli intrecci : Pogba - Rabiot e Rafinha : Il presidente del Barcellona non fa nomi, ma lascia intendere che i blaugrana torneranno sul mercato. Intanto Tuchel apre all'addio di Rabiot

Psg - Tuchel : "Rabiot? Non è sicuro che resti..." : E Buffon si presenta così c'è anche il barça - Occhio però al Barcellona che stando a quanto riportato da 'Sport' avrebbe già incontrato il Psg in un summit tenutosi a Parigi tra il direttore ...

Milan - Leonardo spegne l’entusiamo dei tifosi : “Milinkovic Savic e Rabiot non sono alla nostra portata” : “Milinkovic-Savic è un sogno, non per noi. Tante squadre stanno sognando, purtroppo oggi non ci è concesso sognare un giocatore di questo valore”. Leonardo assicura che un investimento sul serbo della Lazio non è compatibile con i piani del Milan, e che per Rabiot “in questo momento non c’è nessun contatto, anche se è un grandissimo giocatore”. “Compatibilmente con Fair play finanziario non ci sarà un ...

Milan - Leonardo e le strategie di mercato : “Milinkovic-Savic non è alla nostra portata - su Rabiot…” : Il direttore tecnico del Milan ha parlato di mercato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Maldini, soffermandosi anche su Milinkovic-Savic “Tutte le trattative di mercato le faremo noi. Per lavorare al meglio bisogna avere al fianco una persona con cui si abbia sintonia totale e con Paolo c’è“. Alfredo Falcone – LaPresse Lo ha detto il direttore tecnico del Milan, Leonardo, su Paolo Maldini ...

Calciomercato Milan – Leonardo non si ferma più! In volo verso Parigi : obiettivo Adrien Rabiot - ecco le cifre : Manca un centrocampista di qualità per completare la mediana del Milan: il direttore dell’area tecnico-sportiva rossonera, Leonardo, in volo verso Parigi per puntare Adrien Rabiot del PSG Dopo le indiscrezioni su Milinkovic-Savic, il Milan continua a ricercare l’ultimo tassello per completare il suo centrocampo. I rossoneri vorrebbero un giocatore in grado di aumentare il tasso tecnico della mediana, possibilmente in grado di ...

Calciomercato : il Psg non vuole vendere Rabiot : Il Psg ritiene Adrien Rabiot incedibile, nonostante il giocatore abbia solo ancora un anno di contratto e ha proposto al giocatore il rinnovo. Lo scrive oggi L’Equipe secondo cui Al-Khelaifi intende resistere alle lusinghe per il 23enne centrocampista (su di lui ci sono Barcellona e Juventus) per il quale è pronto un nuovo e più ricco contratto. Anche se né il giocatore, né sua madre-agente, Veronique, hanno ancora accettato la ...