fanpage

: Quantificazione del danno per omessa visura del notaio - PaoloGiuliano4 : Quantificazione del danno per omessa visura del notaio - paginaitaliana : Assegno divorzile - Giudizio sull’ ''an debeatur'' - Onere della prova - Quantificazione dell’assegno – Parametri… - fraurolo121 : RT @LaVainar: L'ultima frontiera del trash: scrivere nella bio, oltre all'età e alle preferenze politiche, anche altezza, peso e larghezza,… -

(Di lunedì 13 agosto 2018) La Cassazione del 13.7.2018 n. 18525 ha affermato che l'inadempimento delper le omesse visure (a cui segue l'esecuzione forzata del bene acquistato) ha certamente determinato un, ma se non si verifica la perdita del bene per l'interruzione dell'esecuzione forzata ilnon può automaticamente identificarsi con l'intero prezzo pagato per l'acquisto del bene pignorato, ma va riferito alconcretamente subito a causa della perdita della disponibilità dell'immobile, sia in termini di utilizzo diretto, che si godimento indiretto del bene, sia riguardo alle spese sopportate a causa della procedura esecutiva.