Quando la musica ti porta all’esasperazione Cosa fare contro rumori e vicini molesti

Quando la somiglianza musicale sa un po' di Zucchero : La rubrica sul plagio di domenica scorsa ha scatenato un copioso dibattito. Però sarebbe ingiusto che i riflettori si accendessero solo sulla 'colpevolezza' dei Led Zeppelin e della loro Stairway to ...

Caetano Veloso - Quando la musica è un affare di famiglia : Non capita spesso una settimana così. Ma se c'è un momento in cui può accadere, può essere solo di luglio. Prima e dopo, qualche concerto qui e là. A luglio no, ogni sera, in parecchie città italiane, ...

Seeyousound : Quando il cinema incontra la musica : Seeyousound nasce a Torino nel 2015 ed è un festival italiano di cinema musicale ideato dall’Associazione Choobamba che, dal 2012, si occupa di cinema in tutte le sue forme. La quinta edizione del festival, in programma dal 25 Gennaio al 3 Febbraio 2019, sara' gestita da Carlo Griseri, giornalista cinematografico che, con la sua esperienza e passione, avra' il compito di portare avanti il progetto. Prendere le redini del primo festival italiano ...

Fiorella Mannoia all’Arena di Verona : grande musica per il sabato sera di Canale 5 - ecco Quando in TV : Continuano i sabato all’insegna della musica su Canale 5. Uno dei prossimi concerti trasmessi sarà quello di Fiorella Mannoia all’Arena di Verona. Intorno alla metà di agosto i telespettatori dell’ammiraglia potranno trascorrere una piacevole serata all’insegna della buona musica. Dopo Amiche in Arena, con Loredana Bertè, la stessa Mannoia, Emma, Elisa, Alessandra Amoroso e Noemi, anche la Mannoia avrà la sua serata da ...

Nick Cave & The Bad Seeds - al Lucca Summer Festival; Quando l’arte si fa musica : Al Lucca Summer Festival, manifestazione musicale che si tiene a Lucca durante il mese di luglio sin dal 1998, si è svolto il concerto di Nick Cave, supportato da una band di enorme calibro artistico, che non ha deluso le aspettative. Il pubblico di Nick Cave & The Bad Seeds rispecchia appieno la spiritualità del gruppo. Spettatori attenti, silenziosi, allegri, commossi nei momenti giusti, fanno da cornice allo spettacolo e diventano essi ...

Luigi Tenco/ "Quando sono felice esco" : omaggio alla sua musica (Una serata Bella… senza fine) : I più grandi successi di Luigi Tenco saranno interpretati dai grandi nomi della musica italiana durante lo speciale "Una serata Bella... senza fine" in onda su Rete 4.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 10:41:00 GMT)

SuperQuark Musica con Piero Angela su Rai 1 : ecco Quando : Nuovo programma televisivo su Rai 1 per Piero Angela questa volta dedicato alla Musica e ai suoi strumenti: ecco tutte le anticipazioni Piero Angela torna in tv con un nuovo programma dal titolo SuperQuark Musica. Si tratta di uno speciale viaggio dedicato al mondo della Musica e degli strumenti. Una passione, quella per la Musica, che ha da sempre coinvolto il divulgatore scientifico. SuperQuark Musica: quando va in onda Debutta mercoledì 4 ...

Musica : Quando si - nuova hit di Quattrone : ROMA, 20 GIU - Il pop latino made in Italy, con un tocco di reggaeton. Arriva in radio 'Quando si', il nuovo singolo di Armando Quattrone, giovane musicista calabrese in giro per l'Europa: già hit in ...