Psg | Buffon torna a parlare della Juve | il portiere commenta così l’arrivo di Cristiano

Psg - Buffon : 'La Juve? O vince o ci va vicino' : Ai microfoni di Sky Sport Buffon ha anche commentato l'esordio davanti al suo nuovo pubblico in Ligue 1 . Un esordio vincente, visto il 3-0 rifilato al Caen , che ha richiesto però anche qualche ...

Ligue1 : prima vittoria per il Psg - porta inviolata per Buffon : Al Parco dei Principi la squadra di Tuchel supera il Caen con Neymar, Rabiot e Weah. Bene anche Lione e Strasburgo

Ligue 1 : buona partenza per il Psg e Buffon : Vittoria per il Psg alla prima di campionato. I campioni in carica hanno superato 3-0 il Caen nel posticipo della prima giornata di Ligue 1. Decisive le reti di Neymar, 10',, Rabiot, 35', e di Timothy ...

Il Psg parte col botto in Ligue 1 - uno show con Buffon titolare… : Psg che parte con le marce alte ingranate in una stagione nella quale si candida ad essere protagonista in Francia ed in Europa Il Psg vince e convince, nonostante le tante assenze, alla prima in Ligue 1 della nuova stagione nella quale difenderà il titolo vinto lo scorso anno. I dubbi su Buffon sono stati sciolti, titolarissimo l’italiano, scelto da Tuchel per difendere i pali dei parigini. Areola e Trapp finiti dunque in panchina ...

Ligue 1 - Psg Caen 2-0 : il risultato in diretta LIVE. Esordio per Buffon - raddoppia Rabiot : Samba sbaglia il rilancio e Bernede serve il brasiliano che non sbaglia 21:13 12 ago 10' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL PSG!!! 21:10 12 ago I tre campioni del Mondo, Mbappé, Areola e Kimpembe hanno ricevuto l'...

Psg - Tuchel : “Buffon titolare? Scelta difficile” : La Scelta del portiere titolare del Paris Saint-Germain in campionato “sarà una decisione difficile per me”, ha ammesso l’allenatore Thomas Tuchel a proposito dell’arrivo di Gianluigi Buffon che ha aumentato la concorrenza per Alphonse Aréola e il tedesco Kevin Trapp. Alla domanda se la distribuzione delle partite è già stata decisa tra i tre portieri, alla vigilia dell’esordio in Ligue 1 contro il Caen, ...

Psg - Tuchel : "Buffon è una leggenda. Ma non ho deciso se parerà col Caen" : Thomas Tuchel, nuovo tecnico del Paris Saint-Germain, parla alla vigilia della prima giornata di Ligue 1. Il Psg sfiderà al Parco dei Principi il Caen. Dopo aver confermato l'assenza di Verratti, ...

Psg - Tuchel : 'Buffon titolare? Vedremo' : Tuchel si coccola Neymar : ' E' un giocatore-chiave, uno dei migliori al mondo, e' anche un artista, un leader '. Il programma della Ligue 1 Tutte le dirette Psg-Caen Ligue 1 Tutte le notizie di ...

Psg - Buffon : 'Mi sento al top. Mbappé? Può diventare come Pelé e Maradona' : Intanto al magazine del club si racconta in un'intervista condotta dall'ex collega Jérome Alonso e riporta da La Gazzetta dello Sport: Negli ultimi anni - esordisce Buffon - ho seguito molto il PSG ...

Psg - Buffon stregato da Mbappè : “umile e speciale - può diventare più forte di Cristiano Ronaldo” : Gigi Buffon stregato dal talento di Kylian Mbappè: il portiere ex Juventus elogia le qualità del giovane attaccante francese pronosticando per lui un futuro da G.O.A.T Fra i grandi talenti che il PSG può vantare nella sua rosa, quello di Kylian Mbappè è il più cristallino, forse anche più di Neymar. Se il brasiliano infatti fatica ancora ad inseguire titoli individuali come Pallone d’Oro e Coppa del Mondo, il giovane Mbappè ha già ...