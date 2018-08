PS4 Pro 500 Million Limited Edition | la versione estrema della console Sony

L'interessante punta e clicca Detective Gallo arriva la prossima settimana su PS4 e Nintendo Switch : L'avventura noir punta e clicca Detective Gallo, sviluppata dallo studio italiano Footprints Games e pubblicata da Adventure Productions, si appresta a esordire su PS4 e Nintendo Switch rispettivamente il 15 e il 17 agosto 2018.Come segnala DualShockers, per l'occasione gli sviluppatori hanno pubblicato un interessante trailer di lancio estremamente utile per dare uno sguardo al gameplay del gioco, se non vi fosse capitato di giocarlo fino ad ...

Il video gameplay di Red Dead Redemption 2 mostrato ieri girava su PS4 Pro : Dopo diversi trailer che mostravano le immagini e gli ambienti di gioco, finalmente Rockstar Games ha regalato agli spettatori un tuffo in Red Dead Redemption 2 con il suo primo video di gameplay e, vista l'incredibile grafica mostrata, in molti si sono chiesti quale fosse la piattaforma su cui girava il gioco.Secondo il Blog di PlayStation, i filmati di gioco sono stati presi da una PlayStation 4 Pro in 4K, tuttavia non sono stati forniti ...

Una nuova PS4 Pro per festeggiare 500 milioni di PlayStation : La PlayStation 4 Pro 500 Million Edition sarà venduta in 50.000 unità - presentandosi a tutti gli effetti come una rara edizione a tiratura limitata - in tutto il mondo a partire dal 24 agosto al ...

Sony annuncia la splendida PS4 Pro 500 Million Limited Edition per celebrare le 500 milioni di PlayStation vendute in tutto il mondo : Oggi Sony Interactive Entertainment (SIE) ha annunciato una speciale edizione di PlayStation 4 Pro (PS4Pro). La "500 Million Limited Edition PlayStation 4 Pro" (HDD 2TB) sarà disponibile dal 24 agosto 2018 a un prezzo di vendita suggerito di €499,99.Con le vendite globali di PlayStation (PS) che hanno superato quota 525.3 milioni di unità in tutto il mondo, PS4 Pro Limited Edition è un ringraziamento per tutti i fan che hanno sostenuto e ...

Divinity Original Sin 2 : svelate le caratteristiche tecniche delle versioni PS4 Pro e Xbox One X : Larian sta portando il suo Divinity: Original Sin 2 su console e, naturalmente, ci sono domande su come l'esperienza focalizzata sul PC può essere adattata per questo tipo di piattaforma. Molte di queste domande possono trovare risposta guardando l'eccellente porting di Divinity: Original Sin per Xbox One e PS4.Ma, in molti si chiedono come girerà Divinity Original Sin 2 sulle console "mid gen" di Sony e Microsoft. Nello specifico, che tipo di ...

Dalla Cina arriva una nuova console simile a una PS4 Pro ma con un processore AMD di nuova generazione : In occasione del ChinaJoy non solo i giochi sono stati protagonisti ma anche i nuovi hardware.È il caso della nuova console progettata dal produttore Zhongshan Subor in collaborazione con AMD. Innanzitutto, la piattaforma testimonia come il mercato videoludico cinese sia in grande espansione, ma ancora più interessante, questa macchina presenta una nuova soluzione tecnica per console, ovvero un processore AMD di nuova generazione.Infatti, dal ...

F1 2018 punta al 4K e 60fps su PS4 Pro e Xbox One X : La serie F1 di Codemasters ha sempre avuto come obiettivo quello di ricreare i brividi dell'alta velocità fino alla perfezione quasi assoluta. Con F1 2018 gli sviluppatori vogliono arrivare a un livello ancora più impressionante anche nel reparto visivo. Recentemente Gamingbolt ha parlato con il game director, Lee Mather, al quale è stato chiesto (tra le altre cose) se il gioco avrebbe ricevuto o meno miglioramenti su Xbox One X o PS4 Pro, e la ...

Control girerà bene su Xbox One X e PS4 Pro ma non si raggiungeranno i 60 FPS : Control, il prossimo gioco targato Remedy ha suscito grande interesse, il concept sembra interessante così come la narrativa, con cui Remedy non ha sbagliato mai un colpo. Ma riuscirà a sfruttare la potenza extra di Xbox One X e PS4 Pro?Come riporta Gamingbolt, l'head of communications di Remedy, Thomas Puha ha affermato durante un'intervista che senza scendere nei dettagli, il gioco girerà alla grande su entrambe le console:"Non stiamo parlando ...

Spider-Man : pubblicate delle nuove splendide immagini in 4K tratte dalla versione PS4 Pro : Sony Interactive Entertainment ha rilasciato una nuova serie di immagini dedicata all'imminente Marvel's Spider-Man di Insomniac Games.Queste nuove immagini, riportate da Dualshockers, includono alcuni splendidi screenshot in risoluzione 4K catturati su PS4 Pro e, come potete vedere voi stessi più in basso, sembrano davvero molto belli.Dalle immagini possiamo vedere scene di combattimento e anche un paio di scene più lente in cui Peter Parker e ...

Donut County in arrivo per il mese prossimo su PS4 - PC e iOS : Lo sviluppatore Ben Esposito hanno annunciato la data di lancio del loro Donut County, riporta Eurogamer.Il gioco è atteso per il 28 agosto per PC, PlayStation 4 e iOS tramite App Store. Il listino indica 12,99 dollari per PC, Mac e PS4 mentre per iOS, su mobile, costerà solamente 4,99 dollari. Possiamo aspettarci una conversione 1:1 per quanto riguarda l'euro.I preorder sono partiti già da ora su PS4, se prenoteremo il gioco sulla macchina Sony ...

La versione remaster di Yakuza 3 per PS4 protagonista di alcuni video gameplay : Sega ha presentato del nuovo gameplay per Yakuza 3, il prossimo remaster per PS4 del classico PS3 del 2009.In uno dei filmati riportati da Dualshockers, vedremo un po' di più della location di Okinawa, inclusi gli immancabili e brutali combattimenti molto ben conosciuti dai fan della famosa serie.Il secondo video, invece, verte su un tema completamente diverso e, infatti, vediamo il minigioco del golf. Dato che siamo in una famosa località ...

The Sojourn è un ispirato puzzle game in prima persona in arrivo il prossimo anno su PS4 - Xbox One e PC : L'editore Iceberg Interactive e lo sviluppatore Shifting Tides hanno annunciato The Sojourn, un puzzle game in prima persona per PlayStation 4, Xbox One e PC in arrivo nel 2019. nel gioco, i giocatori attraversano mondi paralleli di luce e buio, alla ricerca di risposte che riguardano la natura della realtà.Ecco una panoramica del gioco, pubblicata da Iceberg Interactive e riportata da Gematsu:"Sei nato in una terra bella e pura, ma tutto non è ...

Guacamelee! 2 in arrivo su PC e PS4 il prossimo mese : Guacamelee! 2 arriverà su PC e PS4 il 21 agosto. Il seguito dell'acclamato Metroidvania è stato annunciato lo scorso autunno alla Paris Games Week. Per l'occasione è stato rilasciato un video che mostra le nuove meccaniche.Come riporta Eurogamer.net, questo secondo capitolo introduce nuove mosse, abilità, mondi e la coop locale per 4 giocatori. Il concept lead Augusto Quijano ha così commentato:"Non potevamo scegliere se aggiungere nuove mosse, ...

PS4 Pro Amazing Red : a settembre la versione dedicata a Spider Man : Ma quanto è bella la PS4 Pro Amazing Red in edizione limitata? Fantastica e disponibile anche per PS4 dal 7 settembre. Sì, bisogna attendere ancora più di un mese per questo gioiellino tutto rosso che include anche il secondo dual shock. PS4 Pro Amazing Red e PS4 dal 7 settembre In attesa di Spider-Man Homecoming 2, Sony ha deciso di farci ancora più del male presentando due versioni, PS4 e PS4 Pro, dedicate al nuovo film della Marvel. La ...