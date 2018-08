Profughi | Aquarius | no da Malta e Italia | attendiamo porto

Migranti - la Ong Aquarius accusa : «Manca un porto sicuro - 5 navi hanno ignorato i Profughi alla deriva» : Soccorsi ignorati dalle navi e la Aquarius sempre più sola, in queste ore diretta verso le coste europee con a bordo 141 Migranti tratti in salvo al largo della Libia dove «non vengono...

Migranti - la Ong Aquarius accusa : 'Manca un porto sicuro - 5 navi hanno ignorato i Profughi alla deriva' : Soccorsi ignorati dalle navi e la Aquarius sempre più sola, in queste ore diretta verso le coste europee con a bordo 141 Migranti tratti in salvo al largo della Libia dove 'non vengono coordinati i ...

Migranti - la Ong Aquarius accusa : «Manca un porto sicuro - 5 navi hanno ignorato i Profughi alla deriva» : Soccorsi ignorati dalle navi e la Aquarius sempre più sola, in queste ore diretta verso le coste europee con a bordo 141 Migranti tratti in salvo al largo della Libia dove «non vengono...

Migranti - Salvini contro la nave Aquarius con 142 Profughi a bordo : 'Non vedrà mai un porto italiano' : L'Aquarius 'Non vedrà mai un porto italiano'. Parola del ministro dell'Interno Matteo Salvini che, ai microfoni del Gr1 della Rai, è intervenuto sul soccorso di 142 Migranti, a largo della Libia, da ...

Profughi : Aquarius arrivata a Marsiglia dopo il no maltese : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Profughi : 56% francesi contrario ad accoglienza Aquarius : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Aquarius : il destino di 629 Profughi approda a Valencia : La questione migranti non accenna placarsi, e le proteste relative alla nave Aquarius con a bordo 629 profughi alla ricerca di una nuova vita da cui poter finalmente trarre soddisfazioni e, soprattutto, di una vita lontana dalle zone di guerra che la mettono quotidianamente in pericolo. Un solo dato non viene mai preso in considerazione: la traversata potrebbe rivelarsi più difficile del previsto. Il viaggio cominciato nove giorni fa sembra aver ...

Aquarius verso Valencia E la guardia costiera salva altri 500 Profughi : Mentre Matteo Salvini insiste con la linea dura , 'Nessuno mi toglie dalla testa che ci sia un progetto per togliere la voglia di fare figli ai ragazzi italiani qualcuno dice 'i figli ve li mandiamo ...

Aquarius - Matteo Salvini : 'Renzi dovrebbe vergognarsi per averci fatto invadere dai presunti Profughi' : Botta e risposta al veleno tra Matteo Salvini e l'ex premier Matteo Renzi che ha detto di vergognarsi per le sue parole sugli immigrati. Ma il ministro dell'Interno lo mette subito al suo posto con un ...

Migranti - Francia : pronti ad accogliere parte di Profughi Aquarius : Migranti, Francia: pronti ad accogliere parte di profughi Aquarius Migranti, Francia: pronti ad accogliere parte di profughi Aquarius Continua a leggere L'articolo Migranti, Francia: pronti ad accogliere parte di profughi Aquarius proviene da NewsGo.

valencia - non c'e' posto per i Profughi dell'aquarius - 'ne possiamo prendere al massimo otto' - Cronache : La fase del buon cuore e della concordia spagnola è destinata a finire non appena le luci puntate da tutto il mondo su valencia si spegneranno. Qualche segnale si intravede già. 'Bisogna seguire il ...

Aquarius - Valencia fa i conti : «Sono solo otto i letti liberi nei centri Profughi» : La fase del buon cuore e della concordia spagnola è destinata a finire non appena le luci puntate da tutto il mondo su Valencia si spegneranno. Qualche segnale si intravede già. «Bisogna seguire il ...

Nave Aquarius - i Profughi verso Valencia : Salvini riferirà mercoledì in Senato sul caso della Nave senza approdo, ma intanto Parigi e Madrid criticano duramente il nostro paese

Aquarius - i Profughi verso Valencia. Macron : «Dall’Italia cinismo». La Spagna : «Rischio responsabilità penali» : Il capo del Viminale Salvini riferirà domani in Senato sul caso della nave senza approdo, ma intanto Parigi e Madrid criticano duramente il nostro Paese