Primo miglio di Trebisacce | la Sport4life gareggia per la solidarietà

Ecco perché il sequel di Ant-Man è migliore del Primo : Sta per ritornare nelle sale (14 agosto) il supereroe più piccolo della Marvel che ha le formiche come migliori alleate. E se il primo Ant-Man del 2015 era piaciuto al pubblico per l’aspetto ironico, il secondo capitolo (Ant-Man and The Wasp) piacerà ancora di più. Intanto il box office USA ride: nel primo week-end di programmazione il film ha totalizzato 76 milioni di dollari superando il suo predecessore (57 milioni). Ora è arrivato a quota ...