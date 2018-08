Prima giornata Serie A 2018-2019 | calendario | date | programma | orari e tv Tutte le

Ligue 1 - i risultati della Prima giornata. Monaco ok contro il Nantes - Vieira e Nizza ko in casa : Nantes-Monaco 1-3 69' Lopes , M, , 80' Jovetic , M, , 83' Falcao , M, , 90'+2 Sala , N, TABELLINO E STATISTICHE Inizia bene il campionato per Jardim e il suo Monaco, che riesce a sfangare una partita ...

Serie A – Verso la Prima giornata di campionato : la Juventus favorita indiscussa : Appuntamento con la prima giornata di campionato il 18 agosto. La favorita di tutti i pronostici è ancora una volta la Juventus L’attesa per la prima giornata di campionato aumenta e sale l’adrenalina dei tifosi. Soprattutto dei tifosi della Vecchia Signora, che tra colpacci di Calciomercato, grandi ritorni come quello del difensore Leonardo Bonucci, e importanti addii, quest’anno la Juventus resta la favorita indiscussa della Serie A. ...

Premier League - si parte : tutto il programma della Prima giornata : L'attesa è finita: domani torna la Premier League inglese, il campionato di calcio più famoso, spettacolare e seguito al mondo, che in Italia sarà possibile seguire in esclusiva su Sky Sport, il cui canale di riferimento sarà Sky Sport Football. Fino a 6 partite in onda per ogni turno, il classico "Monday Night" del ...

Canottaggio - Mondiali Junior 2018 : tre equipaggi azzurri accedono ai quarti nella Prima giornata : Si sono aperti oggi a Racice (Repubblica Ceca) i Mondiali Junior di Canottaggio. nella prima giornata di gare si sono svolte solamente tre batterie. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Nel doppio maschile Sebastiano Carrettin e Nicolo` Carucci vincono la batteria e passano ai quarti di finale. L’equipaggio azzurro ha sempre mantenuto la testa della gara e si è imposto in 6.29.48, davanti ad Ungheria (6.30.93) e Lituania ...

Biglietti Sampdoria-Fiorentina (domenica 19 agosto) : come acquistare i tickets per la Prima giornata di Serie A : Domenica 19 agosto alle 20.30 la Sampdoria di Marco Giampaolo farà il proprio esordio nella prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 contro la Fiorentina. I blucerchiati cercheranno di far valere il peso del fattore campo contro i viola in un confronto che si preannuncia equilibrato. La formazione doriana, tenendo conto di quanto fatto l’anno passato, è una delle migliori dal punto di vista della proposta di gioco. La ...

Biglietti Parma-Udinese (domenica 19 agosto) : come acquistare i tickets per la Prima giornata di Serie A : Domenica 19 agosto alle ore 20.30 il Parma tornerà ad assaporare ufficialmente la Serie A 2018-2019, allo Stadio Ennio Tardini, affrontando l’Udinese in un match dai tanti significati nella prima giornata di campionato. Il fallimento del 2015 aveva posto fine ad una delle società più importanti dell’ultimo ventennio in Italia, l’ultima delle nostre squadre a vincere la Coppa Uefa nel lontano 1999. A tre anni di distanza, i ...

Biglietti Bologna-SPAL (domenica 19 agosto) : come acquistare i tickets per la Prima giornata di Serie A : Domenica 19 agosto alle ore 20.30 il Bologna di Pippo Inzaghi farà il suo esordio, tra le mura amiche dello Stadio Renato Dall’Ara, affrontando nella prima giornata del campionato di Serie A la SPAL in un confronto che si preannuncia equilibrato. I rossoblu hanno aperto un nuovo corso con l’ex allenatore del Milan e del Venezia e si aspettano un campionato di livello superiore, dopo quanto fatto nell’ultimo anno sotto la ...

Canottaggio - Europei 2018 : due ori ed un bronzo nella Prima giornata di finali per l’Italia : Va in archivio la prima giornata di finali agli Europei di Canottaggio: l’Italia al giro di boa (9 podi definiti su 17 totali) è seconda nel medagliere complessivo con due ori ed un bronzo. Fanno risonare l’inno di Mameli i quattro di coppia maschili, pesi leggeri prima e senior poi, mentre il bronzo arriva dal due senza senior femminile. Nell’unica finale di una specialità non olimpica disputata oggi, quella del quattro di ...

Europei Nuoto 2018 – A Glasgow le prime medaglie per l’Italia : le FOTO più belle della Prima giornata di gare : Europei Nuoto 2018: le FOTO più belle della prima giornata di sfide a Glasgow con le prime medaglie azzurre Arrivano le prime medaglie agli Europei di Nuoto 2018 di Glasgow: staffetta azzurra maschile e Ilaria Cusinato sul podio nella prima giornata di gare. Nella gallery le FOTO più belle.L'articolo Europei Nuoto 2018 – A Glasgow le prime medaglie per l’Italia: le FOTO più belle della prima giornata di gare sembra essere il ...

Dai ripescaggi al rinvio della Prima giornata : Serie C sempre più nel caos : Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , infatti, Imolese, Cavese e Juventus B sono sicure di poter entrare ufficialmente nel tabellone della prossima Serie C in virtù del fatto che le ...

Vela – Campionato Europeo Contender - Marco Ferrari resta al comando dopo la Prima giornata delle finali : Iniziate le finali ai Campionati Europei Contender al Circolo Vela Arco: Marco Ferrari mantiene la leadership nonostante una giornata non brillantissima Nonostante la giornata un po’ nuvolosa del mattino sul Garda Trentino si è poi aperto il cielo portando nel primo pomeriggio sole e vento da sud, tornati quindi protagonisti per la gioia dei 130 regatanti impegnati al Campionato Europeo Contender, organizzato dal Circolo Vela Arco e in ...

Biglietti Atalanta-Frosinone - come acquistare i tickets per la Prima giornata di Serie A : Lunedì 20 agosto (ore 20.30) si giocherà Atalanta-Frosinone, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Inizia il campionato e all’Atleti Azzurri di Bergamo andrà in scena una partita subito importante per entrambe le squadre: gli orobici, affaticati dagli impegni in Europa League, cercano subito tre punti per iniziare al meglio il campionato mentre i neopromossi laziali vogliono partire col piede giusto e strappare un ...

Biglietti Torino-Roma - come acquistare i tickets per la Prima giornata di Serie A : Domenica 19 agosto (ore 18.00) si giocherà Torino-Roma, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Inizia il campionato e i giallorossi sono subito chiamati a una trasferta impegnativa sul campo dei granata, desiderosi di incominciare bene di fronte al proprio pubblico. La formazione di Eusebio Di Francesco, che lo scorso anno concluse al terzo posto e disputò anche la semifinale di Champions League, quest’anno è più ...

Biglietti Milan-Genoa - come acquistare i tickets per la Prima giornata di Serie A a San Siro : Domenica 19 agosto (ore 20.30) si giocherà Milan-Genoa, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. C’è grande attesa attorno al debutto dei rossoneri in campionato vista anche l’importante campagna acquisti culminata con l’arrivo di Gonzalo Higuain dalla Juventus: il Pipita vorrà subito mettersi in mostra a San Siro in una notte di mezza estate davanti al pubblico delle grandi occasioni. La corsa ai Biglietti è ...