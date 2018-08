Potenza | nigeriano già in carcere per stesso reato attacca 2 agenti

ilgiornale

(Di lunedì 13 agosto 2018) Asi verifica l'ennesimo caso di aggressione da parte di uno straniero, sorpreso senza biglietto, nei confronti di chi ha avuto l"ardire di farglielo notare e chiedergliene conto.Nella stazione centrale potentina, un cittadino di nazionalità nigeriana è stato fatto scendere dal treno diretto verso Salerno perchè sprovvisto di titolo di viaggio, ovvero quello richiesto a qualunque utente abbia intenzione di utilizzare un mezzo di trasporto pubblico per i suoi spostamenti.Dopo la segnalazione del fatto da parte del capotreno, sono giunti duedella polizia ferroviaria, contro i quali si è indirizzata la furia dell"africano, indispettito dai controlli. A seguito di una violenta colluttazione, l"aggressore è stato tratto in arresto con l"accusa di resistenza e lesioni a pubbico ufficiale. Per i due, portati al pronto soccorso, una prognosi di 5 giorni.A ciò si aggiunga ...