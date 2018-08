Populismo e ‘popolo dei fax’ | se è la rabbia la chiave di lettura del successo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 agosto 2018) Le riflessioni di mezza estate dei commentatori che dalle pagine dei giornaloni non si rassegnano al risultato uscito dalle urne il 4 marzo e alle fin troppo note “vicissitudini”, da cui come unica soluzione praticabile è nato il governo giallo-verde, non vanno oltre la miopia e la partigianeria poco lungimirante a difesa di un sistema pluriventennale andato in frantumi. L’ossessione per “lo spettro pupulista” che si aggirerebbe tra Stati Uniti ed Europa di cui Donald Trump e Beppe Grillo, posti incredibilmente sullo stesso piano, sarebbero i campioni più rappresentativi aveva già indotto “l’intellettuale a capo del think tank renziano” Giuliano da Empoli autore del pamphlet Lae l’algoritmo, a individuare nel nostro Paese una “Silicon valley“, e cioè un allarmante avamposto e un diabolico laboratorio del...