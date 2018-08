Politica nella diaspora turca | oltre le spiegazioni facili

Showtime ha annunciato “Shut Up and Dribble” - una docu-serie sul ruolo degli atleti nella Politica americana : il produttore esecutivo sarà LeBron James : Le rete via cavo statunitense Showtime ha annunciato una nuova docu-serie divisa in tre parti sul ruolo degli atleti professionisti nella politica americana degli ultimi anni. Il titolo sarà Shut Up and Dribble, che si rifà a un commento della presentatrice Laura The post Showtime ha annunciato “Shut Up and Dribble”, una docu-serie sul ruolo degli atleti nella politica americana: il produttore esecutivo sarà LeBron James appeared ...

Tra gli interventi annunciati e quelli già posti in essere dal nuovo Governo in tema di LAVORO si riscontrano, a oggi, delle mancanze. GABRIELE FAVA spiega perché

L'ondata rossa nella Politica Usa : perché sentiremo presto parlare della compagna Alexandria Ocasio-Cortez : A fine giugno avevo gia' scritto un articolo di cronaca su AOC, 28 anni, ispanica, ex barista, perche' aveva vinto le primarie di partito in un distretto newyorkese " tra il Bronx e i Queens - ...

"Perché con Salvini in Russia c'era il presidente di una associazione Politica?". E' polemica per la presenza di Savoini nella delegazione italiana : "Quali motivazioni hanno giustificato la presenza a Mosca del presidente di un'associazione politica collaterale alla Lega come 'Lombardia-Russia', durante la riunione ufficiale tra i Ministri degli Interni russo e italiano su un tema cruciale e riservato quale quello della cyber sicurezza? L'associazione Lombardia-Russia era in possesso delle necessarie autorizzazioni?". Lo chiede Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, con ...

Openpolis : “Pochi i giovani nella Politica italiana a tutti i livelli” : In Parlamento l’età media non è mai stata così bassa: il 34,5% dei deputati aveva al momento dell’elezione tra i 30 e 40 anni. Il quadro complessivo della presenza di giovani nella politica non è così roseo. Nelle regioni e ancora di più nei comuni capoluogo continuano a dominare gli over 40, soprattutto nei ruoli chiave.Continua a leggere

“Renzi svelò a Obama le interferenze della Russia nella Politica italiana” : è il 18 ottobre del 2016, il presidente del Consiglio Matteo Renzi va in visita di Stato alla Casa Bianca. Parlando con Obama, denuncia le interferenze russe nella campagna per il referendum costituzionale del 4 dicembre: «Stanno facendo in Italia le stesse cose che fanno qui», cioè le operazioni per influenzare le elezioni poi vinte da Trump. Anzi...

Invisibili : le donne albanesi nella Politica macedone : Solo due di queste erano albanesi: Merie Rushani, del Partito democratico degli albanesi , DPA, come ministro per la Scienza , 1998-2002, e Teuta Arifi dell'Unione democratica per l'integrazione , ...

Lutto nella Politica agrigentina - morto a 94 anni Giuseppe Lauricella : E' morto a Campobello di Licata, Giuseppe Lauricella, 94 anni, già esponente politico di primo piano ed eletto deputato regionale nelle file dell'allora Partito Comunista.

Che cosa ci fa cambiare idea - in Politica e nella vita quotidiana? : Si può cambiare idea in politica? E se è possibile, che cosa ci spinge a parteggiare per un'idea, un leader o un partito verso cui fino a poco tempo prima nutrivamo diffidenza? Un gruppo di psicologi ...