Piero Chiambretti stronca Maurizio Crozza | ' Perché guadandolo capisco che qualcosa non va'

Piero Chiambretti / "La tv oggi non ha i denti" : in cantiere un nuovo show - ma "il progetto è fermo" : PIERO CHIAMBRETTI è un vulcano di idee, ma la tv di oggi non sembra destinare spazio a sufficienza a chi ama sperimentare. Fra i prossimi progetti un programma su Rete 4 (Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 13:46:00 GMT)

“Raffaella? Nessuno lo sa…”. Piero Chiambretti boom : la rivelazione sulla Carrà : Intervistato da La mia passione, Piero Chiambretti parla della sua esperienza da presentatore al Festival di Sanremo e svela i retroscena di quella sua prima conduzione nel 1997. Il trio di presentatori del Festival di Sanremo del 1997 era composto da: Chiambretti, Mike Bongiorno e Valeria Marini ma Nessuno sa, in realtà, che in precedenza quel posto era riservato a Raffaella Carrà. Sì, co-presentatrice era stata scelta proprio la ...

Rete 4 - Piero Chiambretti in prima serata con La Repubblica delle Donne : Svelato il titolo del nuovo programma di Piero Chiambretti pronto a portare in prima serata su Rete 4 “un buon mix di costume e informazione” La prossima stagione di Rete 4 si preannuncia davvero esplosiva e rivoluzionaria. La seconda Rete Mediaset, infatti, ha stravolto il palinsesto con cinque prime serate in diretta affidate a grandi nomi dello spettacolo. Tra questi c’è anche Piero Chiambretti pronto al suo debutto su Rete ...

La Repubblica delle Donne : Piero Chiambretti lancia il suo nuovo programma per Rete 4. «Mix di costume e informazione» : Piero Chiambretti Piero Chiambretti posa la prima pietra sul suo nuovo programma per Rete4. La trasmissione, destinata al prime time del mercoledì, si intitolerà La Repubblica delle Donne ed avrà in sé i caratteri distintivi del suo ideatore. “Porterò l’impianto del mio ultimo lavoro, Matrix Chiambretti, un buon mix di costume e informazione” ha spiegato lo stesso conduttore, che per il debutto sull’”ex” ...

Felicita Chiambretti - mamma di Piero/ "La TV? Non la guardo! La accendo solo per vedere mio figlio!" : Felicita Chiambretti, la mamma di Piero parla del loro rapporto e del ruolo di mamma single e confessa: "La TV? Non la guardo! La accendo solo per vedere mio figlio!".(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 12:39:00 GMT)

Piero Chiambretti / Lo sfogo per il ritardo di Vuoi scommettere : Michelle Hunziker non risponde : Piero Chiambretti ha protestato contro Michelle Hunziker a causa dello sforamento di Vuoi scommettere, terminato circa quaranta minuti dopo il previsto.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:40:00 GMT)