Piazza Affari | sell-off per Technogym

Il viaggio si organizza con una app Sos Travel - scommessa a Piazza Affari : ... li rimette a posto , uniformandoli, e somma i dati: alla fine ne esce una sorta di super-azienda italiana, utile per capire che cosa sta accadendo nel mondo delle imprese. Nell'edizione di quest'...

Intesa Sanpaolo in caduta libera a Piazza Affari : Aggressivo avvitamento per il colosso creditizio , che tratta in perdita del 2,09% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice ...

Piazza Affari : vendite diffuse su Sostravel.Com : Ribasso scomposto per Sostravel.Com , che esibisce una perdita secca del 2,31% sui valori precedenti. Il movimento di Sostravel.Com , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE ...

Piazza Affari : le vendite travolgono Maire Tecnimont : Retrocede molto il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,05%. L'andamento di Maire Tecnimont nella ...

Piazza Affari : Sias si muove verso il basso : Aggressivo ribasso per la holding , che passa di mano in perdita del 2,51%. L'andamento di Sias nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Piazza Affari : Banca MPS in forte discesa : Si muove in profondo rosso l' istituto di Rocca Salimbeni , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,24% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB ...

Pesante sul mercato di Piazza Affari Astaldi : Pressione sul general contractor , che perde terreno, mostrando una discesa del 6,33%. Lo scenario su base settimanale di Astaldi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal ...

Piazza Affari : profondo rosso per Unicredit : Ribasso scomposto per l' istituto di credito , che esibisce una perdita secca del 2,24% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda ancora alla Turchia (13 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI guarderà ancora alla Turchia. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 04:36:00 GMT)

Piazza Affari verso un autunno caldo : 'Sta diventando sempre più evidente la divergenza fra Stati Uniti ed Eurozona, con l'economia americana che continua ad accelerare il passo. Negli Usa, il rialzo del Pil del secondo trimestre del ...

Il comparto bancario a Piazza Affari si è mosso verso il basso - -3 - 53% - - Credem si muove verso il basso : Teleborsa, - Andamento depresso per il settore bancario italiano. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha chiuso la giornata a quota ...

La Turchia spaventa i mercati e manda ko Piazza Affari : Se Milano piange, il resto del mondo non ride. Wall Street viaggia in ribasso e l'Europa chiude in profondo rosso: Francoforte -1,96%; Parigi -1,59%; Madrid -1,61%; Londra -0,99%; Zurigo -1,15%. A ...

Lira turca (-15%) e spread (267) affondano Piazza Affari (-2 - 51%). Male UniCredit (-4 - 7%) : Seduta in rosso per le piazze europee, costrette a fare i conti con il crollo della Lira turca e i timori sulle politiche di Erdogan, che potrebbero influenzare l'esposizone delle banche Ue. Euro sotto 1,15 dollari mentre lo spread è voltato a 267 punti , massimo da due mesi...

Giornata nera per il comparto bancario di Piazza Affari - -3 - 53% - : Andamento depresso per il settore bancario italiano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha chiuso la Giornata a quota 9.649,07, ...