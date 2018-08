Pescara | Guardia di Finanza verifica mancati versamenti tasse

Guardia di Finanza Pescara - intensificati i controlli in materia valutaria : Pescara - Prosegue l’attivita` della Guardia di Finanza a contrasto dell’illegalita` economica. In particolare, da inizio anno la Compagnia di Pescara ha eseguito, con riferimento alle aree aeroportuali, nr. 680 controlli in materia di valuta per un totale movimentazione di oltre 600.000 euro, di cui nr. 04 irregolari per oltre Euro 60.000 con conseguenti irrogazioni di sanzioni pecuniarie per 2.600 euro riferibili ad esportazione di valuta ...

Decorata con medaglia d'argento al valore - il maresciallo Sebastio della Guardia costiera di Pescara : Roma - Soddisfazione ed orgoglio per la Direzione Marittima – Guardia costiera di Pescara in occasione dei festeggiamenti per il 153° anniversario dell’istituzione del Corpo, avvenuta il 20 luglio 1865 con la firma da parte del re Vittorio Emanuele II del Decreto istitutivo n.2438. Durante la cerimonia che si è svolta a Roma presso il Comando Generale, al 1° maresciallo Nocchiere di Porto Luciano Sebastio è stata consegnata ...