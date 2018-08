Pescara | Gdf verifica mancati versamenti

Giocattoli pericolosi - la GdF sequestra merce a negozio cinese al centro di Pescara : Pescara - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, nell’ambito delle attività di contrasto alla contraffazione e alla tutela e salvaguardia della sicurezza e della salute dei consumatori, hanno sequestrato circa 120.000 Giocattoli non rispondenti alla normativa in materia di sicurezza dei prodotti. In particolare, tali Giocattoli erano sprovvisti delle indicazioni minime connesse alla sicurezza del prodotto ed ...