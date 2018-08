Pergotenda | cosa è e quanto costa

ideegreen

(Di lunedì 13 agosto 2018) Il termine, per i non addetti ai lavori, può ricordare un giocattolo o una struttura complicata, in verità è una delle tante costruzioni da giardino che possiamo realizzare per avere un angolo di pace e di ombra, in alternativa alle normali tende da giardino o ai gazebo. Vediamo meglio disi tratta e sul perché può essere una scelta conveniente. (altro…)è eIdee Green.