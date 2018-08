Perché no Alberto Quadrio Curzio? Un presidente al giorno per la Rai

huffingtonpost

(Di lunedì 13 agosto 2018) Matteo Salvini tiene bloccata da giorni la Rai, in maniera opaca e arrogante, per la sua incomprensibile impuntatura sul nome di Marcello Foa, ormai bocciato dalla Vigilanza e quindi tagliato fuori senza alcuna possibilità di appello.Davvero l'unica persona in grado di presiedere il Cda del servizio pubblico è Foa, peraltro non distintosi nella sua carriera per equilibrio nei giudizi e fino al momento della sua candidatura di due settimane fa sconosciuto ai più?Perché non può esseredella Rai il professordell'Accademia dei Lincei?è uno dei più autorevoli e rispettati economisti italiani, apprezzato in maniera trasversale, capace di coniugare liberalismo e attenzione sociale, fuori da ogni gioco politico.A differenza di alcuni eclatanti casi di questo Governo, ha reale ...