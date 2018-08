Pensioni d' oro | il ddl Lega-M5S prevede tagli severi | le donne le più penalizzate

Blastingnews

: Se per #DiMaio sono “pensioni d’oro” quelle di 4000 euro, di quale materiale prezioso è fatto il suo stipendio di 1… - sebmessina1 : Se per #DiMaio sono “pensioni d’oro” quelle di 4000 euro, di quale materiale prezioso è fatto il suo stipendio di 1… - riccardo_fra : La priorità è migliorare la vita dei cittadini, che non vogliono tante leggi ma leggi fatte bene. Porteremo in Aula… - riccardo_fra : Il #redditodicittadinanza è la priorità e avrà una corsia preferenziale. Approveremo anche le norme su pensioni d’… -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Si profila uno decisamente pesante per led'oro VIDEO, per tutti coloro che percepiscono un assegno dai 4mila euro netti in su, vale a dire 80mila euro lordi all'anno. Secondo le intenzioni del Governo, non ci sarebbe il ricalcolo con il metodo contributivo, bensì uno ben più netto e pesante, quantificabile tra il dieci e il 20 per cento dell'importo: ilo sara' proporzionale all'anticipo del pensionamento.d'oro tra il 10 e il 20 per cento L'obiettivo è quello di riuscire a recuperare 500 milioni di euro all'anno per permettere il rialzo delleminime e sociali. Il disegno di legge, firmato dai due capigruppo di maggioranza alla Camera VIDEOFrancesco D'Uva per il Movimento Cinque Stelle e Riccardo Molinari per lapunta soprattutto al concetto della 'forte istanza sociale di solidarieta''. Il criterio sara' quello di ...