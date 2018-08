Pellacani e Bertocchi | tuffi d' oro | trionfo agli Europei nel sincro da 3 metri

BERTOCCHI-Pellacani ORO/ Dal trampolino : non solo passione - anche memoria e speranza : Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno vinto l'oro agli Europei di nuoto in corso a Glasgow nei tuffi sincronizzati dal trampolino dei tre metri. MAURO LEONARDI(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 06:08:00 GMT)NEONATO MORTO A TERNI/ Abbandonato in un sacchetto: chi ha lasciato sola quella donna?, di M. LeonardiFACEBOOK/ Perché una mamma che allatta viene censurata e chi nega l'Olocausto no?, di M. Leonardi

Bertocchi-Pellacani oro dal trampolino come Cagnotto-Dallapé : C’è una gara nei tuffi che è stata italiana per 8 anni consecutivamente in Europa. Dal 2009 al 2016 il sincro dal trampolino da tre metri ha avuto sempre il nome di una coppia: Tania Cagnotto e Francesca Dallapè. Adesso ha una coppia nuova, ma sempre italiana. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani hanno vinto la medaglia d’oro nella finale del sincro femminile da tre metri agli Europei di Glasgow. Con 289,26 punti hanno battuto tedesche e ...

Europei di nuoto - Arianna Bridi oro e Matteo Furlan bronzo nei 25 km. Il duo Bertocchi-Pellacani vince nel trampolino : Due ori e un bronzo è il bottino dell’Italia nella giornata conclusiva degli Europei di nuoto. A Glasgow gli azzurri trionfano nella 25 chilometri di fondo con Arianna Bridi e a Edimburgo il duo Elena Bertocchi-Chiara Pellacani si impone nel trampolino da 3 metri. bronzo invece per Matteo Furlan nella gara maschile di nuoto in acque libere. Le tre medaglie consentono all’Italia di chiudere nella terza posizione generale con 39 podi ...

Europei - l’Italia dei tuffi davanti a tutti : oro per la coppia Bertocchi-Pellacani : Nell'ultimo giorno di gare ad Edimburgo, la nostra nazionale ha vinto l'oro dal trampolino nella prova sincro femminile da tre metri. Per la Pellacani, sedici anni a settembre, si tratta della prima medaglia con la nazionale maggiore. L'oro è infine arrivato anche dalla 25 km di fondo: dominata da Arianna Bridi. Nella stessa prova Matteo Furlan ha invece conquistato il bronzo.Continua a leggere

