: #Calenda: 'Il #PD non ha futuro, va sciolto' - fanpage : #Calenda: 'Il #PD non ha futuro, va sciolto' - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Minaccia o lusinga? “Calenda molla: del Pd non mi occupo più” (Repubblica, 16.7). Infatti… - italianaradio1 : Pd, Calenda: “Non è il futuro, bisogna rifondare”. La vice-presidente dell’Emilia Romagna: “Cambi nome o scompare” -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Il Pd “deve cambiare pelle e volto al più presto”. Di più: “rifondare”. L’ex ministro Carloe ladell’Emilia Romagna, Elisabetta Gualmini, non hanno dubbi. E concordano anche sui tempi: la decisione va presa presto, in fretta. Intervistati da L’Unione Sarda e da La Verità, i due esponenti del Partito Democratico parlano esplicitamente di rifondazione, pensando a un “passaggio di rottura che sia paragonabile a quello della Bolognina“, dice la numero due dell’ex regione rossa. Divergono sul finale, ma la sostanza è la stessa: i dem sono al capolinea e c’è l’urgenza di trovare una soluzione radicale. “Questa volta, per salvarsi non può bastare un semplice lifting”, affonda Gualmini oppure ci si può “rassegnare al rischio di scomparire“. Un rischio, quello della ...