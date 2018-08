Pd a rischio affondamento fra populismo democratico e supponenza culturale

huffingtonpost

(Di lunedì 13 agosto 2018) Un partito moderno, aspirante a un ruolo importante, politico e di governo, è tale se sa alimentare costantemente una versione migliorata della vita collettiva e se riesce a cogliere tutte le sfumature del sentimento popolare, convogliandole in un progetto di giustizia sociale e di democrazia liberale.Un partito, in genere, fonda la sua azione politica e sociale su due capisaldi essenziali: possedere la capacità di rappresentare la sua base; conquistare il consenso della generalità dei cittadini, interpretando i loro bisogni e costruendo una struttura- partecipativa capace di dare equilibrio alla società che intende governare. Il Pd, in questa fase della nostra storia, manca di queste prerogative e la sua azione politica si esaurisce nella pura aggressività antigovernativa, giusta e sacrosanta, ma tutto ciò non basta a ripristinare ...