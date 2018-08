Paura in Toscana | si rompe un tubo del gas del metano | traffino in tilt nel Pisano

meteoweb.eu

(Di lunedì 13 agosto 2018) Attimi di panico ina causa di una fuga di gas nel. Si è resa necessaria la chiusura in entrambi i sensi di marcia del ponte che da Cascina conduce a Latignano. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco e la polizia municipale per regolare la viabilità nella zona. Secondo quanto si è appreso, durante le fasi di pulizia dell’argine di un canale è stato urtato undella media pressione della linea di adduzione del gas. Sul posto stanno già operando squadre e tecnici dell’azienda del gas per la riparazione del danno. L'articoloin, siundel gas delinnelMeteo Web.