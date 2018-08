Parma | è fatta per Inglese e Di Gennaro | arriva anche Rispoli?

sportfair

(Di lunedì 13 agosto 2018)scatenato in queste ultime ore,il centravanti chiesto da mister D’Aversa, ma non solo: le novità dal mercato Ilcompleta due colpi in entrata per rafforzare la rosa in vista del campionato che inizierà nel prossimo weekend. Pere Dimanca solo l’ufficialità, due affare che sono praticamente fatti, ma non saranno gli unici della stagione estiva parmense in questi ultimi giorni di mercato. Le trattative per, rivela Skysport, sono ben avviate ed il terzino del Palermo potrebbere alla corte di D’Aversa.L'articolo, èpere Di? SPORTFAIR.