Parma | allarme rosso acceso | contro il Pisa squadra non all’altezza | servono tre rinforzi

(Di lunedì 13 agosto 2018), il tempo è tiranno ed il ds Faggiano deve accelerare i tempi per chiudere le tre trattative che completerebbero la rosa Ilè stato già eliminato dalla Coppa Italia, perdendo in casauna formazione di serie C, il. Prestazione non all’altezza di un club di serie A,unadi due categorie inferiore non ci dovrebbero essere problemi, per di più di fronte al pubblico amico. Invece, uno 0-1 deludente, che accende il campanello d’ad una settimana dall’inizio del campionato e soli 4 giorni dal termine del calciomercato. Faggiano deve dare una scossa a questa rosa, con tre colpi d’alto livello. Serve in primis un centrale di difesa, dopo aver perso Silvestre si deve imperativamente cercare un profilo che dia solidità al reparto. D’Aversa ha inoltre bisogno di un interno di centrocampo che abbia esperienza in Serie ...