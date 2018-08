Panico preventivo nel Governo per il rischio di attacco speculativo

huffingtonpost

(Di lunedì 13 agosto 2018) Un sottilecorre dentro le stanze del. La spallata arriverà, la speculazione finanziaria ha messo nel mirino l'Italia. Ha messo nel mirino in particolare la legge di bilancio e la fedeltà italiana ai dettami europei. A sintetizzare con grande efficacia quanto potrebbe accadere arriva una nota di Bank of America ai suoi clienti: lo spread fra Btp e Bund potrebbe anche scendere fino a quota 170, ma se la manovra sarà sgradita ai mercati potrebbe piuttosto schizzare fino a 400 punti base entro fine anno, perché gli investitori si riposizioneranno in vista di un downgrade delle banche d'affari.Lo spread, ovvero il termometro che misura la voglia degli investitori internazionali di puntare sull'Italia, tocca oggi - complice anche la crisi della lira turca - 279 punti, il valore più alto da fine maggio, nel pieno dell'incertezza sulla ...