Panic room Su Rai 3 il film di David Fincher con Jodie Foster oggi | 13 agosto 2018

Programmi TV di stasera - lunedì 13 agosto 2018. Su Rai3 Jodie Foster in Panic Room : Panic Room Rai1, ore 21.25: SuperQuark Vedendo le straordinarie immagini della serie Blu Planet della BBC ci si chiede spesso: “come hanno fatto a realizzarle?”. SuperQuark andrà nel dietro le quinte della produzione dei documentari britannici: uno sguardo nel backstage che riunirà immagini più belle, tecniche utilizzate, difficoltà e pericoli che hanno incontrato le troupe della BBC, impegnate in ogni parte del mondo per filmare nel loro ...