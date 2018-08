Padre nostro | l' importanza della tentazione

PAPA AL CIRCO MASSIMO : “LE PASTICCHE ROVINANO LA VITA”/ E sul Padre nostro : “Dio non induce in tentazione” : PAPA, 70mila giovani al CIRCO MASSIMO di Roma per incontrarlo. Ultime notizie: Aventino blindato, si entra solo con il pass personale. Il programma del weekend(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 22:39:00 GMT)

Papa Francesco : "Il Padre Nostro? La traduzione è sbagliata" : Rispondendo alle domande dei giovani al Circo Massimo, Papa Francesco ha toccato nuovamente il tema della traduzione italiana 'sbagliata' del Padre Nostro. "Nella preghiera del Padre Nostro (cfr Mt 6,13) c'è una richiesta: 'Non ci indurre in tentazione' - ha detto -. Questa traduzione italiana recentemente è stata cambiata, perché poteva suonare equivoca". "Può Dio Padre 'indurci' in tentazione? Può ingannare i ...

San Carlo - i figli maschi contro la sorella per l’eredità : “Ha circuito nostro Padre per il controllo dell’azienda” : San Carlo, i figli maschi contro la sorella per l’eredità: “Ha circuito nostro padre per il controllo dell’azienda” San Carlo, i figli maschi contro la sorella per l’eredità: “Ha circuito nostro padre per il controllo dell’azienda” Continua a leggere L'articolo San Carlo, i figli maschi contro la sorella per l’eredità: “Ha circuito nostro padre per il controllo dell’azienda” ...

San Carlo - i figli maschi contro la sorella per l'eredità : 'Ha circuito nostro Padre per il controllo dell'azienda' : Faida familiare in casa San Carlo . I due figli maschi, Francesco e Michele Vitaloni , hanno presentato un esposto contro la sorella Susanna poiché, secondo loro, avrebbe circuito il padre Alberto, ...

Francesco a Ginevra. I cristiani parlino una sola lingua : il Padre nostro : 'Anche a Ginevra, in apparenza una delle città più ricche al mondo, ci sono molti precari e tanta gente che non sa come sbarcare il lunario'. OLTRE GLI IDEOLOGISMI Tornano in mente le frasi ...