Ospizio-pollaio a Sassari e hotel fantasma a Taormina Case vacanza | 50% degli affitti

(Di lunedì 13 agosto 2018) Una casasu due è stata affittata in maniera irregolare. E' quanto emerge dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza sui proprietari di seconde e terzenelle località balneari, di montagna e nelle città d'arte nell'ambitointerventi predisposti in occasione dell'estate. Su 895 controlli effettuati 539 sono irregolari e, di questi, 450 sono risultatiin nero. Le regioni dove si sono registrati i casi più numerosi sono Puglia, Toscana e Lazio.Nell'ambito dei controlli, i finanzieri hanno scoperto dei veri e propri: si tratta di Bed & Breakfast che erano completamente sconosciuti al fisco o appartamenti affittati in nero. I soggetti che li gestivano hanno omesso di dichiarare al fisco oltre 130 mila euro.A, invece, la Gdf ha scoperto un '': una struttura per anziani del tutto ...