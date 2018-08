Oltre 1 | 3 milioni promozione vino umbro

Turismo : boom di stranieri nel 2018 - Oltre 216 milioni di presenze : Cresce l’appeal della destinazione Italia quale meta turistica e, soprattutto, continua a salire il numero degli stranieri che sceglie le variegate bellezze paesaggistiche e culturali del nostro Paese per trascorrere una vacanza. L’anno 2018, infatti, dovrebbe chiudere con un incremento dei flussi turistici. Si prevedono poco più di 126 milioni di arrivi che dovrebbero generare ben 426 milioni di presenze, con un periodo medio di permanenza di ...

Milano. Scuole : lavori per Oltre 45 milioni di euro : Estate, tempo di cantieri per le Scuole milanesi. Dall’abbattimento delle barriere architettoniche ai lavori per la prevenzione incendi, dal rifacimento

Si finge Daddy Yankee per derubarlo / Sosia della star di 'Despacito' porta via Oltre 2 milioni di euro : Un truffatore è riuscito a sfruttare la sua somiglianza con Daddy Yankee per introdursi nella sua camera e derubarlo. Il rapper si sarebbe accorto del furto solo...(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:00:00 GMT)

Daddy Yankee - la star di "Despacito" derubata per Oltre 2 milioni di euro : Il ladro ha finto di essere il cantante e si è fatto aprire la cassaforte della stanza dell'hotel di Valencia in cui...

Daddy Yankee - un sosia si fa aprire la cassaforte e gli ruba diamanti e gioielli per Oltre 2 milioni di euro : Un abile truffatore si è finto Daddy Yankee e il travestimento gli è riuscito così bene che è riuscito a farsi aprire la cassaforte della camera d’albergo dove alloggiava il vero Daddy Yankee e portare così via gioielli e diamanti per un valore di oltre 2 milioni di euro. Un vero colpo da maestro quello messo in atto all’Hotel Melia di Valencia ai danni del rapper e star di Despacito assieme a Luis Fonsi. Il furto è stato subito ...

Fallout Shelter per mobile ha guadagnato Oltre 90 milioni di dollari dal lancio : Il popolare gioco free-to-play di Bethesda per mobile Fallout Shelter ha superato quota $ 90 milioni grazie alle microtransazioni su iOS e Google Play, stando un nuovo rapporto. La società di ricerca SensorTower (via Gamasutra) afferma che il primo gioco mobile di Fallout ha ora guadagnato ben 93 milioni di dollari.Come riporta Gamespot, l'azienda ha anche dichiarato che il fatturato delle microtransazioni di Fallout Shelter è stato di circa $ ...

Il PUBG Global Invitational 2018 ha totalizzato un picco di Oltre 100 milioni di spettatori in tutto il mondo : Il PUBG Global Invitational 2018 (PGI 2018), primo evento esport professionale organizzato da PUBG Corporation (PUBG Corp.), si è concluso domenica 29 luglio dopo aver incoronato il team coreano Gen.G Gold per la modalità con visuale in terza persona e il team cinese OMG per la modalità con visuale in prima persona; entrambi i team hanno portato a casa una parte del montepremi da 2 milioni di dollari messi in palio, di fronte ad oltre 30.000 ...

Oltre 3 milioni di multa per Vodafone - TIM - Wind Tre : minacce agli utenti morosi secondo AGCM : Che multa per Vodafone, TIM e Wind Tre, non c'è che dire. Gli storici operatori italiani sono stati sanzionati duramente dall'AGCM per una loro recente condotta sviluppata ai danni di presunti clienti morosi. L'importo non è affatto esiguo e cioè nel complesso di 3,2 milioni di euro: ma cerchiamo di capire le motivazioni che hanno condotto all'intervento dell'autorità. I tre procedimenti istruttori previsti dall'Autorità Garante della ...

Overwatch League - le Grand Finals richiamano Oltre 10 milioni di spettatori! : Stando ai dati rilasciati durante la giornata odierna, l'evento ha attirato più di 10,8 milioni di spettatori da tutto il mondo nella due giorni e nelle due partite che si sono tenute durate le Grand ...

Giornata internazionale del gatto - nelle case degli italiani abitano Oltre 7 milioni e mezzo di felini : Il gatto vive insieme all'uomo da almeno 9.500 anni ed l'animale domestico più diffuso al mondo, dal Nord America all'Europa. Non è invece amato in Australia, dove la sua importazione per mano degli ...

Evasione e frode : sequestrati Oltre 8 milioni a imprenditori : sequestrati dalla Guardia di Finanza del nucleo di polizia economico finanziaria di Enna oltre 8 milioni di euro ad imprenditori per Evasione e frode

Evasione fiscale - sequestrati beni per Oltre 8 milioni di euro a Enna : beni mobili e immobili per 8 milioni e 260 mila euro, equivalenti all'imposta evasa, sono stati sequestrati, in via preventiva, dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Enna agli ...

Milano. Oltre 20 - 5 milioni di euro per il Diritto allo studio : Approvati dalla Giunta gli interventi del Piano per il Diritto allo studio per l’anno scolastico 2018/2019, per un totale di

UBI Banca - utile Oltre 200 milioni. Miglior risultato ultimi 10 anni : Teleborsa, - Unione di Banche Italiane - UBI Banca ha chiuso il primo semestre del 2018 con un utile di 208,9 milioni di euro. Al netto delle poste non ricorrenti il risultato netto si è attestato a ...