Oddball | la pallina da tennis che crea melodie pronto

(Di lunedì 13 agosto 2018) Unadacon l’effetto di una batteria. È l’unicità di, in grado di riprodurre il suono di una drum-machine ogni volta che viene strofinata, colpita e strizzata, oppure quando rimbalza. Frutto dell’intuizione di un duo anglo-italiano (il graphic designer Nathan Webb e l’ingegnere Pasquale Totaro, con studi al Mit di Boston e un’esperienza in Apple prima di frequentare il Royal College of Art di Londra, dove ha incontrato il socio), la palla è costruita come un controller Midi e quando colpisce terra o una qualsiasi superficie – grazie ai sensori di movimento, al Bluetooth e all’app dedicata – invia messaggi ai software cui è connessa per generare suoni che consentono dire una melodia. In tal modo, toccando e lanciando lasi puòre un suono riprodotto dal dispositivo o attraverso uno speaker Bluetooth che si può registrare o mettere in ...