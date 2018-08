Nuoto | Olimpiadi Tokyo 2020 | i prospetti da medaglia dell’Italia Tanti possibili assi da

Nuoto - Simona Quadarella : “Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono l’obiettivo. A me la fatica piace” : Parla della spedizione trionfale di Glasgow, ma anche del suo futuro Simona Quadarella al “Corriere della Sera“: la nuotatrice azzurra punta, senza mezze misure, a crescere ancora in vista dei Mondiali del prossimo anno e, soprattutto, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La maggiore sorpresa nei 400: “Puntavo alla finale. Ma poi non mi sono fatta mettere la mano davanti da nessuno“. I 1500 erano una vittoria attesa ...

Nuoto - Europei 2018 : oro - oro - oro. I fuochi d’artificio di un’Italia impressionante. Verso le Olimpiadi con basi solidissime : Oro, oro, oro. Una valanga dorata si è abbattuta sulla piscina di Glasgow per merito dei nuotatori azzurri che, in quest’ultima giornata di gare, hanno sciorinato prestazioni di livello altissimo, dimostrando ancora una volta una grande profondità di squadra. Fino a qualche anno fa si diceva, a ragion veduta, che questa compagine fosse dipendente dalle sue punte: Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini e, nell’ultimo biennio, ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato - una mistista in cui credere per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : “Questa ragazza si farà“. Vien da dire questo riferendoci ad Ilaria Cusinato, classe ’99 da Cittadella, che quest’oggi ha posto un altro mattoncino: seconda finale importante in carriera e seconda medaglia negli Europei 2018 d Nuoto a Glasgow. 200 e 400 misti conditi da una coppia di argenti che, per alcuni, possono essere interpretati come due medaglie perse ma nel caso della veneta si tratta di una ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato - una mistista in cui credere per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : “Questa ragazza si farà“. Vien da dire questo riferendoci ad Ilaria Cusinato, classe ’99 da Cittadella, che quest’oggi ha posto un altro mattoncino: seconda finale importante in carriera e seconda medaglia negli Europei 2018 d Nuoto a Glasgow. 200 e 400 misti conditi da una coppia di argenti che, per alcuni, possono essere interpretati come due medaglie perse ma nel caso della veneta si tratta di una ...

Nuoto - Europei 2018. Gregorio Paltrinieri : “Romanchuk era più forte - perdere mi scoccia. Per le Olimpiadi c’è tempo” : Gregorio Paltrinieri non è riuscito ad andare oltre la medaglia d’argento sugli 800 metri stile libero agli Europei 2018. Il carpigiano, non in perfette condizioni fisiche durante questa rassegna continentale, voleva riscattarsi della delusione maturata sui 1500 dove si è dovuto consolare col bronzo ma oggi il Campione Olimpico è stato battuto da un coriaceo Romanchuk che è parso più forte. L’allievo di Stefano Morini si mette al ...

PallaNuoto - Europei 2018 : Italia quarta. Campagna : “Miglioreremo - troppi sbagli in superiorità”. Di Fulvio : “Sconfitta utile verso le Olimpiadi” : L’Italia non è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo agli Europei 2018 di Pallanuoto maschile. Il Settebello si è dovuto inchinare al cospetto della Croazia per 10-8 nella finalina per il terzo posto. I ragazzi di Sandro Campagna hanno così concluso la rassegna continentale ai piedi del podio, mancando l’appuntamento con la gloria proprio come due anni fa. Il furto subito in semifinale contro la Spagna ha probabilmente ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “4×200 mista agli Europei? Sono disponibile. Presto per pensare alle Olimpiadi” : Federica Pellegrini non ha entusiasmato in mattinata sui 50 metri stile libero in occasione del Trofeo Settecoli. La Divina è attesissima domani sui 100, specialità in cui ha deciso di cimentarsi dopo il trionfo ottenuto sulle quattro vasche ai Mondiali 2017. La Campionessa di Spinea è in un anno sabbatico (anche se agli Europei di Glasgow non si presenterà solo per passeggiare) ma nel frattempo ha dato l’ok a partecipare alla 4x200m ...