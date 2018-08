Nuoto | Europei 2018 | IL PAGELLONE Promossi e bocciati della rassegna continentale di

oasport

(Di lunedì 13 agosto 2018) SIMONA QUADARELLA 10: Più di così non le si poteva chiedere granchè. Vittoria con record italiano negli 800, dominio assoluto nei 1500 e vittoria all’ultimo respiro nei 400 che non sono mai stati realmente la sua gara. In Europa ha aperto una nuova era, in attesa del confronto con sua maestà Ledecky che potrebbe non essere più così impietoso come in passato. PIERO CODIA 10: Al friulano il massimo dei voti perchè ha fatto sobbalzare tutti i tifosi delitaliano con una prestazione strepitosa in una gara che storicamente non ha mai arriso all’Italia. A 29 anni si può fare la garavita ma l’impressione è che questa non resterà isolata: c’è un percorso dietro la super prestazione dell’uomo che non sorride mai. Mai, tranne quando vince l’oro nei 100 farfalla agli. ALESSANDRO MIRESSI 9.5: Oro, argento, bronzo: non male per il piemontese ...