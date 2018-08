Nuoto | campionati italiani | argento per la sorrentina Sveva Schiazzano

PallaNuoto - le date ed il programma dei prossimi campionati di Serie A1 maschile e femminile : Sono state diramate le date della prossima stagione dei campionati italiani di Serie A1, sia per la Pallanuoto maschile che per quella femminile: confermato il girone a 14 squadre per gli uomini, torna ad averne 10 quello delle donne. Confermata la formula della Final Six scudetto per entrambi i tornei, sparisce però la finale per il quinto ed il sesto posto. Per gli uomini il campionato numero 100 avrà inizio il 13 ottobre ed il girone di ...

Sabato sera la nuotatrice italiana Simona Quadarella ha vinto la medaglia d'oro nella finale degli 800 metri stile libero femminili ai campionati europei di nuoto di Glasgow, ai nuovi European Championships. Quadarella ha registrato un tempo di 8′ 16"35, battendo il

Bari - Riconoscimento del Comuna alla Payton Bari - vincitrice degli ultimi campionati regionali di Nuoto : Per me è anche un Riconoscimento al nostro metodo di lavoro che ci permette di educare attraverso lo sport al rispetto delle regole, in maniera seria, ma sempre motivante". Dietro la cura di ogni ...

PallaNuoto : confermata la formula della Final Six anche per i prossimi campionati di A1 : campionati di A1 terminati da quasi due mesi, ci si butta verso l’estate che sta per portare all’appuntamento più importante per le nazionali di questo 2018: gli Europei di Barcellona. C’è ancora spazio però per parlare della Serie A1 al maschile e al femminile: confermata per le prossime due stagioni, nonostante le polemiche arrivate nelle ultime settimane, la formula della Final Six per assegnare lo scudetto. In tanti si ...

Nuoto di fondo - anticipata per le condizioni meteo la gara dei campionati italiani master a Palermo : A causa delle avverse previsioni meteo, la gara dei campionati italiani master di Nuoto di fondo è stata anticipata alle ore 9.30 Considerate le indicazioni fornite dalla capitaneria di porto in relazione alle previsioni meteo-marine, la partenza della 5 km di Nuoto in acque libere dei campionati italiani master, in programma sabato 7 luglio, è anticipata alle ore 9.30 con accredito alle 7.30. In corso di valutazione l’orario di ...