Nuoro | cinghiali sulla strada | 2 incidente nella notte a Orotelli

(Di lunedì 13 agosto 2018) Continuano gli incidentili causato da animali vaganti. Ieriil conducente di una Volkswagen Golf, mentre percorreva la Statale 129 all’altezza del km 66 si è trovato davanti un cinghiale che circolava liberamentesedele e non potendolo evitare, ha travolto l’animale. L’autista, per fortuna illeso, ha chiamato il 112 ed una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Ottana è intervenuta per i rilievi insieme al veterinario di turno della Asl di. Il mezzo ha riportati danni ma ha potuto riprendere la marcia. Pochi minuti dopo, sempre nello stesso tratto dia qualche km di distanza, un altro automobilista, questa volta di un furgone Renault, ha richiesto l’intervento dei militari perché aveva subito dei danni al mezzo a seguito di investimento di un altro cinghiale. I militari anche in questo caso hanno eseguito i rilievi ...