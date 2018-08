Novità Fortnite al 13 agosto | fucile di precisione pesante in arrivo questa settimana

Il negozio di Fortnite si aggiorna : tra le Novità la rara skin del Cavaliere Rosso : Arrivano interessanti notizie per i tantissimi giocatori impegnati nel popolare Fortnite. Infatti, il negozio si è nuovamente aggiornato portando con sé diverse novità.Come potete vedere nel video pubblicato dal canale Fortnite Cookies, ora nello store di Fortnite è disponibile la rara skin del Cavaliere Rosso, stiamo parlando di uno degli oggetti cosmetici più rari in assoluto.Oltre alla skin, sono ora presenti i seguenti oggetti:Read ...

Novità dell’aggiornamento 5.10 di Fortnite : Missili Guidati e modalità Volo Esplosivo : Anche se non c'è stato alcun down per i server di Fortnite, è arrivato l'aggiornamento 5.10. Porta con sé diverse Novità, come il ritorno a grande richiesta dei Missili Guidati, ma anche il Fucile di Precisione Cannocchiale e la modalità a tempo limitato Volo Esplosivo. Ecco tutte le Novità di questo aggiornamento, con tanto di changelog finale a fondo pagina. Discutete di queste Novità in questa folta community!. Missili Guidati in Battaglia ...

Problemi Fortnite del 19 luglio - le Novità dell’aggiornamento : Fortnite è offline per manutenzione oggi, giovedì 19 luglio 2018. L'annuncio è arrivato direttamente da Epic Games, attraverso un messaggio pubblicato su Twitter. I server sono andati offline a partire dalle ore 10:00 di questa mattina. In questo momento quindi gli appassionati di Fortnite devono solo munirsi di tanta pazienza perché non si sa quando il gioco tornerà online. Per adesso infatti Epic Games si è limitata solo ad annunciare ...

Fortnite : nuovo aggiornamento in arrivo - la Mitraglietta tra le Novità : Tempo di manutenzione e di aggiornamenti per Fortnite e in particolare delle primissime novità successive all'inizio della Stagione 5 del titolo Epic. Mentre il gioco fa parlare di sé in tutto il mondo anche per la presenza all'interno della finale della Coppa del Mondo, Epic continua a lavorare per l'introduzione di miglioramenti e novità in grado di mantenere alto l'interesse della fanbase.Come riportato da Fortnite Intel, l'aggiornamento sarà ...

Fortnite - Stagione 5 - tutte le Novità : un nuovo mezzo di trasporto e portali dimensionali : Fortnite, Stagione 5, tutte le novità in arrivo Fortnite, Stagione 5, tutte le novità: un nuovo mezzo di trasporto e portali dimensionali L'attesa è finita: Fortnite 5 , il Battle Royale game più ...

Epic Games svela Fortnite Stagione 5 : Pass Battaglia e tutte le Novità : Fortnite ha dato il via alla Stagione 5 con nuovi contenuti carichi di sorprese per la Battaglia Reale. Epic Games ha prima svelato le immagini teaser per la Stagione 5 e finalmente sono stati confermati tutti i dettagli trapelati nel corso degli ultimi giorni. Di seguito vi proponiamo tutte le novità dalla Stagione 5 di Fortnite. Pass Battaglia, veicoli e bilanciamento delle armi Non poteva mancare un nuovo Battle Pass che può essere ...

Epic Games svela le Novità dell'aggiornamento di Fortnite che segna l'inizio della Stagione 5 : Oggi è un giorno importante per tutti i fan del popolare Fortnite, perché da oggi parte la nuova Stagione 5. La quinta Stagione viene accompagnata dal nuovo aggiornamento che introduce alcune interessanti novità. Il changelog completo è visibile sul sito ufficiale di Fortnite.Come segnalano i colleghi di VG247, l'update 5.00 introduce un nuovo bioma desertico e le nuove aree Paradise Palms e Lazy Links, oltre ad altre location più piccole senza ...

Problemi Fortnite al 27 giugno : Novità aggiornamento 4.5 e modalità Parco Giochi : Ci siamo, finalmente oggi 27 giugno arriva l'aggiornamento 4.5 di Fortnite. Il gioco avrà dei Problemi e quindi sarà impossibile da giocare dalle ore 9:00 in Italia. Sarà il solito periodo di tempo per permettere ad Epic Games di aggiornare il gioco e nel frattempo rilasciare il changelog con le ultime novità. Si pensava che l'aggiornamento 4.5 sarebbe uscito ieri, ma con un Tweet lo sviluppatore ha fatto sapere invece che sarà disponibile da ...