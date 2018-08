Norvegia | ministro xenofobo si innamora della rifugiata iraniana | “Un conto è la vita

ilfattoquotidiano

: Norvegia, il ministro xenofobo s'innamora di una rifugiata iraniana - giusmo1 : Norvegia, il ministro xenofobo s'innamora di una rifugiata iraniana - repubblica : Norvegia, il ministro xenofobo s'innamora di una rifugiata iraniana [news aggiornata alle 11:10] - Corriere : In Norvegia il ministro xenofobo innamorato della rifugiata iraniana -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Sembra essere la classica storia che si ripete da sempre, specialmente nei romanzi rosa: un ragazzo che sidi una ragazza che proviene da un’altra città. Solo che questa volta non si tratta di un romanzo e lui non è un protagonista qualunque. Ilnorvegese Per Sandberg, 58 anni, ha reso pubblica la sua relazione con la reginetta di bellezzaBahareh Letnes, 28 anni. Ma a far notizia non sono i trent’anni di differenzacoppia, ma la posizione politica di Sandberg: populista di destra anti immigrati sino dagli anni ’90.Pesca dal 2015 e deputato da oltre vent’anni, Sandberg si è sempre battuto contro l’apertura delle frontiere per i non europei e per l’espulsione degli immigrati in. I giornali locali ricordano in particolare l’episodio in cui prese a pugni un immigrato che, trovatoselo ...