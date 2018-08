Vaccini - Di Maio : Non siamo contro - vogliamo che si facciano : "Il M5S è diviso? Voglio mettere a tacere qualche idea malsana contro i Vaccini. Da quando sono capo politico non siamo mai stati contro, vogliamo che si facciano. Non vediamo di buon occhio legare l'...

DI Maio : «Qualcuno vuole usare i mercati contro di noi. Ma Non siamo ricattabili» : «N on credo che avremo un attacco speculativo». Ministro Luigi Di Maio, i mercati a fine agosto prenderanno di mira l'Italia, come prevede il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giorgetti? «...

Governo - Di Maio : "Non siamo ricattabili" : 7.22 "Non vedo il rischio concreto che questo Governo sia attaccato", dice in una intervista al Corriere il vice premier Luigi Di Maio. "Questa è più una speranza delle opposizioni",ma -aggiunge"se qualcuno vuole usare i mercati contro il Governo, sappia che non siamo ricattabili". Il vice premier Di Maio annuncia anche che sta pensando a un decreto legge "per ricostituire la cassa integrazione per cessazione, che riguarderà migliaia di ...

MotoGP - GP Austria. Valentino Rossi rimonta e chiude 6° : 'Non siamo da podio' : Non è stata una settimana semplice per la Yamaha al Red Bull Ring. Lo sfogo di Rossi giovedì dopo la conferenza, le scuse di Tsuya a nome del team, le difficoltà in pista, con Valentino che resta ...

MotoGP Rossi : "Pensiamo all'oggi - Non alla prossima moto" : Rossi a Zeltweg ottiene il massimo dalla sua Yamaha risalendo al 6° posto dopo le difficoltà del 14° posto in griglia. "La risalita è buona, ma la differenza con i primi tre è abbastanza grande - dice ...

MotoGp - Jarvis catastrofico sul ‘disastro’ Yamaha : “Non possiamo dare ai piloti la moto che meriterebbero” : Dopo il Gp d’Austria, a commentare i problemi della Yamaha anche il team manager della scuderia giapponese Lin Jarvis Dopo una gara mozzafiato disputata da Jorge Lorenzo, è proprio lo spagnolo a trionfare al Red Bull Ring. Sul finire del Gp d’Austria, il maiorchino ha avuto la meglio sul rivale che l’anno prossimo sarà il suo compagno di squadra. Marc Marquez, dopo la beffa ad opera di Andrea Dovizioso nel 2017, si fa ...

Valentino Rossi - GP Austria 2018 : “Fatto il massimo - al momento Non possiamo lottare per il podio” : Valentino Rossi (Yamaha) ha vissuto una delle gare più strane della sua lunga e gloriosa carriera in questo Gran Premio d’Austria 2018 della MotoGP. Scattato dalla 14esima casella della griglia dopo una qualifica che, sportivamente parlando, si potrebbe definire drammatica, riesce ad issare la sua M1 fino ad una sesta posizione che, visto l’attuale valore della moto nipponica, è quasi come una mezza vittoria. Per un nove volte ...

Luciano De Crescenzo : "Tutti possiamo reinventarci. Se ci accorgiamo di Non esser felici - diamoci una seconda possibilità" : "Spesso fa più male la paura di morire che la morte. La vita? Molti studiano per allungare la vita, mentre bisognerebbe allargarla". Il 18 agosto Luciano De Crescenzo compirà 90 anni e alla soglia del traguardo parla di amore - "Siamo angeli con un'ala sola. possiamo volare solo se restiamo abbracciati" - vita, morte e libertà, con l'ironica saggezza che lo contraddistingue.Lui, partito come ingegnere elettronico, è ...

Milan - Gattuso contento a metà : “siamo sulla strada giusta per avvicinarci alla Juve. Higuain? Da solo Non basta” : L’allenatore rossonero ha analizzato la sconfitta subita al Bernabeu contro il Real Madrid, soffermandosi anche sulla prestazione di Higuain Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, vista la buona prestazione mostrata dalla squadra rossonera. Il Milan esce sconfitto per 3-1 dal Bernabeu, un ko pesante nel risultato per quanto visto in campo. Spada/LaPresse Ottimo il primo tempo degli uomini di Gattuso, macchiato ...

MotoGp – IanNone punge la Suzuki - la sincerità di Andrea è disarmante : “siamo indietro - si vede che quello che dico io è vero” : Andrea Iannone commenta il suo ottavo posto in qualifica al Red Bull Ring: le parole del campione di Vasto colpiscono la Suzuki E’ Marc Marquez il poleman del Gp d’Austria: lo spagnolo della Honda ha beffato per soli due millesimi Andrea Dovizioso, secondo davanti al compagno di squadra Jorge Lorenzo. Quarto tempo in qualifica al Red Bull Ring per Danilo Petrucci, mentre le Yamaha continuano a non sorridere, con Vinales 11° e ...

Paola Taverna sui vaccini : ma siamo sicuri che “similabile” Non esista? : Sì. siamo sicuri. Non è attestato. Però questo irriso errore della cittadina Paola Taverna ("similabile"per" assimilabile") pronunciato nella dignità della Camera è un errore interessante e piuttosto fertile, che ci permette qualche pensiero specifico e generale su com'è che si fanno certi errori di un certo genere, e su come evitarli.Continua a leggere

Valentino Rossi - GP Austria 2018 : “Siamo lontani - soffriamo troppo. Non è il nostro tracciato - mi si è rotta la moto” : Valentino Rossi non può ritenersi soddisfatto dell’esito delle prove libere del GP di Austria 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha faticato a tirare fuori il meglio dalla sua Yamaha e come si temeva alla vigilia stenta a trovare il giusto feeling con il mezzo e con la pista, a lui non particolarmente congeniale. Il centauro di Tavullia però cerca di non demordere anche se è molto difficile riemergere da questa situazione, domani ...

Migranti : Aramburu - razzismo fondato su ignoranza ma Non possiamo accogliere tutti (2) : (AdnKronos) - Parlando del fenomeno dell'immigrazione in Germania, Fernando Aramburu dice: "Due anni fa la Germania ha accolto 1,2 milioni di profughi ma questa vicenda è stata gestita male, perché la Germania non è riuscita a raggiungere buoni accordi con i paesi vicini e ha fatto entrare in massa

Gasperini : abbiamo studiato l'Hapoel «Siamo qui per giocare - Non per turismo» : La conferenza stampa in diretta di mister Gasperini e di Toloi da Haifa. «Il risultato con il Sarajevo è stata un'eccezione».