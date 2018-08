' Non mi sono rinc*** | mi vogliono così Ho dato a Pier Silvio' Chiambretti

Psg - Tuchel : 'Non sono sicuro che Rabiot resti' : Thomas Tuchel vorrebbe rimanesse a Parigi ma Adrien Rabiot non sembra disposto a restare. Lo ha confermato l'allenatore tedesco del Psg nella conferenza stampa post partita della Supercoppa francese ...

Juventus - le amichevoli Non sono finite : VILLAR PEROSA - Non è stato l'ultimo test. La Juve di Allegri giocherà un'altra partita, sempre in famiglia ma probabilmente più vera di quella di ieri. E per la squadra bianconera la scelta ...

“Non è giusto”. Un medico in famiglia : Lino Banfi - stavolta gli italiani sono con lui : Lino Banfi sta trascorrendo la sua estate tra la terra d’origine (Bari) e Roma. Con la sua solita ironia, al settimanale Visto il celebre Nonno Libero ha rievocato un episodio del passato. Circa dieci anni fa, infatti, Oronzo Canà (celebre personaggio cinematografico, ndr.) si ruppe il menisco mentre si trovava in vacanza a Hollywood: “Arrivò un pullman di italiani in vacanza a Las Vegas. – spiega l’attore a Visto ...

F1 - Coulthard sulla crisi della Williams : 'Sono preoccupato - Non vedo più la passione di un tempo' : Il paddock prova un grande affetto per la Williams e quello che ha costruito, ma naturalmente il mondo va avanti e questo diminuirà se la situazione non migliorerà. Spero che possano cambiarla' . F1 -...

Europei Ciclismo 2018 – La rinascita di Trentin : “me ne sono capitate di tutti i colori - ma Non ho mai dubitato di me” : La gioia di Trentin dopo la vittoria di ieri nella prova su strada agli Europei di Ciclismo 2018 Un’emozione immensa, stratosferica, ieri a Galsgow per la vittoria di Matteo Trentin sulla pista su strada degli Europei di Ciclismo 2018. L’azzurro ha trionfato al termine di una corsa tosta e complicata, sotto la pioggia, grazie ad un lavoro di squadra impeccabile: “siamo stati perfetti. Che cosa si può dire di diverso, al ...

«Perché Non sono riuscita a portare nella vita di quest’uomo buio i colori?» : Illustrazione di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, il destino è proprio beffardo con me. Nel momento in cui ho deciso di scriverti, mi sono accorta che il tuo indirizzo mail è il nome del suo profumo: ultraviolet. Non che aspettassi altri indizi per constatarlo, sono anni ormai che il destino gioca e, forse, vince, con me. Precisamente sei. Sei gli anni in cui ho provato una passione profonda, un amore grande, immenso, mai provato prima, per ...

“Sì - sono incinta incinta”. La conduttrice lascia il programma. È stata lei stessa ad annunciarlo - ma promette che Non è un addio : Questo 2018 si sta confermando l’anno dei matrimoni e delle nascite vip. Dopo un lunghissimo elenco che non vale nemmeno la pena ripetere (da quanto se ne è parlato) ecco un’altra cicogna nel mondo della televisione italiana. Da settembre 2018 Elena Ballerini non è più l’inviata di Mezzogiorno in famiglia. Dopo quattro stagioni su e giù per l’Italia la conduttrice ha abbandonato il programma di Rai Due. Il motivo? Elena è ...

Portobello - Antonella Clerici : «Sarà come la gente se lo ricorda. Non sono ossessionata dagli ascolti» : Antonella Clerici La Prova del Cuoco è il passato, Portobello il presente. Da sabato 27 ottobre, in prima serata su Rai 1, Antonella Clerici riporterà in vita lo storico programma di Enzo Tortora. E lo farà mantenendo l’originalità e la tradizione del format, senza pensare troppo agli ascolti e alla concorrenza – non nuova per lei – di Maria De Filippi. “E’ successo negli anni di aver avuto meno successo [...] ma ...

Silvia Provvedi : «Mi sono sbarazzata di tutto ciò che Non era salutare» : Per la prima volta dalla fine della loro storia, Silvia Provvedi rompe il silenzio e parla di quello che è accaduto con Fabrizio Corona. «Mi sono sbarazzata di tutto ciò che non era salutare», commenta. La loro storia è stata un lunghissimo tira e molla. Lei gli è stata accanto mentre era in carcere e lui ha dichiarato che si sarebbero sposati, «mai nessuna donna ha fatto per me quello che ha fatto Silvia». Poi ci sono stare le foto di Corona ...

Salvini : “Alleanza di centrodestra? Io Non ho mai cambiato idea - sono altri che votano con Renzi e Pd” : “L’alleanza col centrodestra è finita? A livello locale governiamo bene in tanti comuni e regioni. Noi non abbiamo mai cambiato idea. Nelle ultime settimane è qualcun altro che vota sempre più spesso con Renzi e col Pd”. Con queste parole il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Lesina, in Puglia, all’inaugurazione della sede della Lega, punge lo storico alleato Silvio Berlusconi e la sua Forza Italia, dopo le ...

RENZI : "VINCIAMO O PD È MORTO"/ Ex premier segretario dopo le Europee? Lui - "Non sono spendibile fino al 2024" : RENZI: "Pd vinca o è morto". Partito Democratico, l'ex segretario torna in campo per le primarie dei dem? Elezioni Europee 2019, le ultimissime notizie(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 13:17:00 GMT)

