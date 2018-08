Noipa | stipendio di agosto | possibile il cambio di modalità di esigibilità

Stipendio agosto 2018 Noipa : in arrivo due cedolini? : Noipa emetterà un doppio cedolino per lo Stipendio di agosto 2018 a coloro che hanno diritto alle competenze accessorie, e non lo hanno ricevuto nel mese di luglio. Come a luglio, i soggetti summenzionati hanno diritto alla rata ordinaria e al secondo cedolino per le competenze accessorie. L’ esigibilità dello Stipendio è confermata per il […] L'articolo Stipendio agosto 2018 Noipa: in arrivo due cedolini? proviene da Scuolainforma.

Noipa - cedolino agosto : lo stipendio visibile in anteprima sul Self Service : Dai primi giorni di questo mese il cedolino di agosto 2018 [VIDEO] è gia' visibile online con la nuova funzionalita' di Self Service messa a disposizione per tutti coloro che fanno parte del comparto scuola con un contratto a tempo determinato. Tutti i dipendenti delle Forze Armate e i docenti e gli assistenti amministrativi di ruolo, dovranno invece attendere il caricamento del cedolino sul sito NoiPa, per il quale però ancora non è disponibile ...

Noipa - oggi accredito stipendio supplenti ma non mancano le polemiche : Come da comunicazione ufficiale pubblicata sul portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, oggi, giovedì 26 luglio, è prevista l’erogazione dello stipendio a favore del personale supplente breve e saltuario. L’accredito degli emolumenti, comunque, è strettamente collegato all’autorizzazione delle segreterie scolastiche, alla data del 18 luglio e, di conseguenza, alla disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa, ...

Noipa - oggi emissione stipendio luglio 2018 : info utili : oggi 23 luglio 2018 è la data in cui lo stipendio di luglio viene emesso da NoiPA. Questo mese, le cifre potrebbero variare in funzione di diversi fattori, primo fra tutto il modello 730 presentato. I docenti della scuola potranno contare anche sugli aumenti derivanti dall’applicazione del CCNL 2016/18 iniziati lo scorso giugno e sulle […] L'articolo NoiPA, oggi emissione stipendio luglio 2018: info utili proviene da Scuolainforma.

Noipa cedolino luglio 2018 : lo stipendio sarà più alto con i rimborsi Irpef : Tra qualche giorno tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione potranno visualizzare sul sito NoiPa [VIDEO] il cedolino di luglio 2018 che dovrebbe contenere il conguaglio Irpef. Questo comporta che il sito ministeriale dovrebbe esporre uno stipendio più alto o più basso rispetto a quello dei mesi passati nel caso spetti, rispettivamente, un rimborso o una decurtazione Irpef relativi al calcolo del conguaglio del Modello 730/2018. cedolino ...

Stipendio Noipa : con il nuovo self-service i supplenti potranno controllarlo da soli : Grandi novita' per tutti i dipendenti a tempo determinato delle scuole pubbliche, il portale NoiPa [VIDEO], sulla sua pagina Facebook ufficiale, ha infatti annunciato che ben presto sara' rilasciata una nuova funzionalita' di self-service che permettera' ai supplenti di potersi aggiornare autonomamente sullo stato di avanzamento di ogni contratto e di poter conoscere lo stato di avanzamento dei propri pagamenti. Stipendio personale a tempo ...

Noipa - PAGAMENTO STIPENDIO POLIZIA/ Ultime notizie : retribuzione scuola - cedolino con gli aumenti : NOIPA, PAGAMENTO STIPENDIO POLIZIA: gli arretrati e gli straordinari FESI, retribuzione in corso con qualche ritardo nei cedolini. Le Ultime notizie e le altre date ufficiali di giugno(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 07:39:00 GMT)

Noipa pagamento stipendio Polizia/ Ultime notizie - oggi straordinario : premio produzione Forze Armate a luglio : NoiPa, pagamento stipendio Polizia. Ultime notizie: oggi, 19 giugno 2018, è in programma emissione straordinaria FESI e una tantum, oltre a quella ordinaria. Lo comunica SIULP. Mentre oggi le varie Forze di Polizia attendono il pagamento dello stipendio “straordinario” è utile sapere che per le Forze Armate, stando alle comunicazione del NoiPa, non vi sarà alcun FESI (Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali) per il mese di giugno. ...

