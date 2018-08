No Tav-M5s | venti di rottura dopo una email del leader Perino

Val Susa - rottura No Tav-M5s/ Ultime notizie - Perino attacca : "In che mani ci siamo messi" : Val Susa, rottura No Tav-Movimento 5 Stelle: la voce storica Perino si scaglia contro Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, "in che mani ci siamo messi?".(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Uno dei leader del movimento No Tav non è contentissimo del M5S : «In che mani ci siamo messi», ha scritto Alberto Perino in una mail ai comitati No Tav The post Uno dei leader del movimento No Tav non è contentissimo del M5S appeared first on Il Post.

No Tav delusi da M5S - venti di rottura : ANSA, - TORINO, 13 AGO - "I Si Tav e Telt fanno i fatti, vanno avanti e lanciano gli appalti. I Cinque stelle continuano a fare sterili proclami invece di fare atti amministrativi". E' questo il senso ...

Perino : "Sulla Tav da parte del M5s solo sterili proclami - dovrebbero bloccare l'opera" : 'I Si Tav e Telt fanno i fatti, vanno avanti e lanciano gli appalti. I Cinque stelle continuano a fare sterili proclami invece di fare atti amministrativi'. E' quanto sarebbe scritto in un documento ...

Tensione fra i No Tav e M5S dopo una mail di Alberto Perino : "Da loro solo sterili proclami" : "I Si Tav e Telt fanno i fatti, vanno avanti e lanciano gli appalti. I Cinque stelle continuano a fare sterili proclami invece di fare atti amministrativi". È questo il senso di una lettera, a firma dello storico leader No Tav Alberto Perino, che sarebbe stata fatta circolare in ambienti No Tav. A renderlo noto, in un comunicato, è il segretario provinciale torinese di Rifondazione comunista, Ezio Locatelli, che parla di "scontro ...

Tav - divide Lega e M5s : da Fico nuovo 'no'. Fi : appello a Salvini : Sulla Torino Lione la Lega è incalzata da Forza Italia. Berlusconi esorta Salvini a non cedere ai 5stelle, contrari alla torino-lione. Fico, presidente della Camera: 'Non si possono dimenticare le ...

M5s - Tajani vs Di Battista : “Invece di prendere il sole su un’amaca in Messico parli con operai della Tav” : “Io vorrei che il ministro Toninelli o qualche altro esponente politico del Movimento 5 stelle, che parla sdraiato su un’amaca, venisse, invece di prendere il sole in Messico, a parlare con gli operai che stanno due, tre, quattro chilometri sotto terra. Io, tra l’operaio che lavora in cantiere e quel signore sdraiato su un’amaca in Messico, scelgo dieci, cento, mille volte l’operaio”. Così Antonio Tajani, ...

Fico contro Salvini : "M5s distante e alternativo a Lega"/ Governo - prese distanze su Tav e migranti : Fico contro Salvini: "M5s distante e alternativo a Lega", il presidente della Camera scuote il Governo. Dalla Tav all'immigrazione, passando per la flat tax: ecco le sue parole(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 14:54:00 GMT)

Conte "Manovra seria e coraggiosa - in Europa testa alta"/ Governo Lega-M5s : "crescita con riforme. La Tav..." : Conte "Manovra serie e coraggiosa, in Europa a testa alta". Ultime notizie Governo, il premier in conferenza stampa: "crescita con le riforme, su Tav e reddito di cittadinanza..."(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 13:08:00 GMT)

M5S - Fico si smarca da Salvini : "No alla Tav - noi diversi dalla Lega" : "La Lega conosce la nostra storia, noi la loro. Siamo forze politiche ben distinte e alternative". In una intervista a...

Governo M5s-Lega : Rai - Grandi Opere e vincoli europei : i tre Tavoli di gioco che anticipano la gara interna sulla manovra : Tre tavoli, ciascun giocatore con la propria strategia, cercando di far rimanere il confronto serrato, sì, ma solo fuori dai riflettori. Come dice uno dei due giocatori seduti ai tavoli, Matteo Salvini, uno dei due vicepremier-portabandiera: “Le polemiche con il M5s? Mi diverto a leggerle sui giornali”. “La Tav? Non farà cadere il Governo” rassicura mentre parla a una festa della Lega, ironicamente ad Arcore. E il ...

Vaccini - Pd attacca Taverna (M5s) : “È imbarazzante e pericolosa per i nostri figli” : Polemiche sulla vicepresidente del Senato ed esponente M5s, Paola Taverna, dopo la pubblicazione di un video in cui afferma: "Quando ero piccola e mio cugino aveva una malattia esantematica, facevamo la processione a casa sua". Duri attacchi dal Pd: "Questa donna è imbarazzante. E pure pericolosa. Non può presiedere l'aula del Senato una che mette a rischio la salute pubblica".Continua a leggere

Incidente a Bologna - M5S contro Pd : “Usare la strage per rilanciare la Tav è da sciacalli” : Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano attacca su Twitter il dem Anzaldi: "Le affermazioni di Anzaldi sull'Incidente di ieri a Bologna sono vergognose. Non si tratta di semplici strumentalizzazioni ma di fatti gravissimi". Il deputato Pd: "Ecco a cosa serve la Tav, a far viaggiare più merci su rotaia e ridurre il numero di camion in strada, a ridurre il rischio che una distrazione provochi una strage".Continua a leggere

Il M5s si Lega alla Tav : Roma. Col gomito appoggiato sul bancone della buvette, di buon mattino, il deputato grillino sventola, con sul viso un ghigno di fastidio esibito, il Corriere della Sera. Indica l’intervista a Edoardo Rixi: “Ormai è un assalto quotidiano”, dice. Lo dice al colLega leghista, che gli passa accanto e s