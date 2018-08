Network Info permette di monitorare i dettagli delle reti mobili e Wi-Fi

Network Info è un’app semplice per ottenere informazioni sulla rete mobile e Wi-Fi : Network Info è un'applicazione che fornisce Informazioni sulla rete mobile e Wi-Fi. L'interfaccia dell'app è semplice ed essenziale e si compone di due tab che visualizzano i dettagli per le due tipologie di rete. Lo sviluppatore dichiara che nessuna Informazione verrà raccolta né conservata. L'articolo Network Info è un’app semplice per ottenere Informazioni sulla rete mobile e Wi-Fi proviene da TuttoAndroid.