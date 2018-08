Netflix svela le prime foto di ' Le terrificanti avventure di Sabrina'

Prime foto e cast ufficiale di Narcos 4 : Mexico - Netflix svela immagini e dettagli su protagonisti e personaggi : Con la divulgazione di Prime foto e cast ufficiale di Narcos 4: Mexico diventa chiaro come si avvicini a grandi passi il debutto della quarta stagione della serie sul narcotraffico più amata al mondo. Netflix ha svelato le Prime immagini promozionali che mostrano i due nuovi protagonisti della serie, che dalla Colombia si sposta in Messico con un salto temporale nel passato per raccontare l'ascesa de cartelli messicani. Diego Luna e ...

Il primo trailer di Stranger Things 3 svela la data di uscita su Netflix? Qualcosa è in arrivo a Hawkins (video) : A sorpresa, Netflix ha rilasciato il primo trailer di Stranger Things 3. Si tratta di un teaser che non anticipa nulla, se non mostrano due dei personaggi della prossima stagione. Si tratta di Steve Harrington, diventato uno tra i protagonisti più amati, e la new entry, Robin, interpretata da Maya Hawke (figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, vista nella miniserie Piccole Donne). Usando uno stile tipicamente anni Ottanta, la serie di punta del ...

Foto e trailer di Orange Is The New Black 6 (video) - Netflix svela la nuova vita delle protagoniste : dov’è Alex? : Netflix ha svelato Foto e trailer di Orange Is The New Black 6. L'iconica serie originale torna sulla piattaforma di streaming con la sesta stagione dal 27 luglio. Tredici nuovi episodi che racconteranno la nuova vita delle nostre protagoniste. Le signore di Litchfield sono tornate, e questa volta hanno una volontà di ferro e niente da perdere. Nel carcere di massima sicurezza, le loro amicizie saranno messe alla prova, mentre si formeranno ...

Netflix svela la data d’uscita e il trailer di Disincanto - nuova serie fantasy dal creatore dei Simpson : Netflix ha annunciato la data d'uscita di Disincanto, nuova serie fantasy d'animazione creata dal "papà" dei Simpson Matt Groening, alla sua prima collaborazione con il colosso dello streaming online: la serie sarà disponibile sul catalogo a partire da venerdì 17 agosto. Insieme all'annuncio della data, Netflix ha diffuso un primo teaser trailer della serie (che potete vedere in calce all'articolo): "Avete visto il futuro in Futurama, avete ...

Svelato il trailer di Luke Cage 2 - il supereroe di Harlem torna su Netflix dal 22 giugno (video) : Il supereroe a prova di proiettile si mostra nel nuovo trailer di Luke Cage 2. A due anni di distanza dalla pubblicazione della prima stagione, dal 22 giugno arrivano su Netflix i nuovi episodi della serie Marvel incentrata sul personaggio creato dai fumetti da Stan Lee e Roy Thomas. Nel trailer di Luke Cage 2, il protagonista interpretato ancora una volta da Mike Colter affronta la nuova minaccia di Harlem rappresentata dalla 'regina' Mariah ...

Netflix - BoJack Horseman svela la vera identità di Liberato : Chi è Liberato? Chi si nasconde dietro la voce che ha sfornato tormentoni come 'Nove maggio', 'Tu t'è scurdat' 'e me' e 'Je te voglio bene assaje' e che ha riempito con quasi 20mila spettatori la ...