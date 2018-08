: Neonato morto a Brescia. Cos'è la #Serratia il batterio che fa paura in ospedale. In Spagna lo scorso anno 51 neona… - Agenzia_Ansa : Neonato morto a Brescia. Cos'è la #Serratia il batterio che fa paura in ospedale. In Spagna lo scorso anno 51 neona… - Agenzia_Ansa : Abbandonato ancora vivo il neonato trovato morto a #Terni - Luna_Cip : RT @notiveri: Neonato morto all’ospedale #Brescia, finiscono sotto indagine tutti i medici: Altri nove bambini sono stati infettati nel rep… -

Tutta l'équipe medica del reparto di terapia intensiva neonatale degli Spedali Civili diè iscritta nel registro deglicon l'accusa di omicidio colposo per la morte deldeceduto a causa del batterio Serratia marcescens,contratto in ospedale. Quello della Procura diè stato definito "un atto dovuto" per permettere aidi poter nominare un proprio consulente durante l'autopsia del bambino, nato prematuro a fine giugno.(Di lunedì 13 agosto 2018)