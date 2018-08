NBA | nel 2018 19 record di partite trasmesse in prima serata per l’Europa

LeBron James diventa produttore per raccontare il ruolo degli atleti NBA nella storia americana : L'annuncio della produzione arriva a pochi giorni di distanza da una nuova presa di posizione politica del giocatore che, parlando con la Cnn, ha accusato il presidente Trump di utilizzare lo sport ...

NBA 2K19 si mostra nel primo gameplay trailer : Il prossimo mese gli appassionati di basket potranno finalmente tuffarsi in NBA 2K19, il nuovo episodio della popolare serie annunciato all'inizio di giugno.Mentre si attende l'uscita del titolo, ecco spuntare il primo gameplay trailer intitolato "Prendi la Corona" con la musica di Jay Rock (@jayrock). Il filmato ricorda ai fan di NBA 2K19 che, per essere il migliore, devi sconfiggere il Re!Che ne dite?Read more…

Scritte naziste a Spezia svelano una rete di mercenari per la guerra nel DoNBAss : La Spezia, 1 agosto 2018 - Reclutavano mercenari di estrema destra per la guerra nel Donbass e sono stati scoperti dopo una ricerca tra i contatti di due studenti. L'inchiesta è partita due anni fa, ...

Mercato NBA – I Lakers possono sognare - l’indiscrezione è clamorosa! Kevin Durant a Los Angeles nel 2019 : Kevin Durant ai Los Angeles Lakers nel 2019? La clamorosa indiscrezione di Mercato NBA che porterebbe alla coppia più forte della storia insieme a LeBron James Dopo il grande colpo LeBron James, il Mercato NBA dei Los Angeles Lakers ha un po’ deluso le aspettative. Insieme al numero 23 sono arrivati alcuni giocatori utili alla causa (Rondo, Stephenson e il rinnovo di Caldwell Pope), qualche veterano dalle dubbie qualità di mentore (McGee, ...

NBA - intervista esclusiva a Messina : 'Siamo usciti bene dallo scambio con Toronto - Belinelli ci aiuterà' : "Credo che sia voglioso di fare quest'esperienza per confrontarsi con un mondo che è un passo avanti rispetto all'Europa e al resto del mondo: il livello di competitività, le strutture, l'...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. Cecchini/Dal Molin : finale a sorpresa! Traballi/Puccinelli e Colombi/BreideNBAch per il titolo femminile : La sabbia di Cervia regala come sempre emozioni e sorprese e stavolta miete vittime eccellenti come i più attesi della vigilia Abbiati/Andreatta che vedono fermata la loro corsa dalla coppia che finora aveva fallito l’obiettivo finale e che vuole prendersi finalmente la soddisfazione della vittoria di tappa nel circuito tricolore, Cecchini/Dal Molin. In campo maschile la riedizione della finale dello scorso anno è un concentrato di ...

Trump respinge l'idea di Putin per un referendum nel DoNBAss : Tuttavia il mondo occidentale non ha riconosciuto tale votazione perché organizzata senza la partecipazione di Kiev; l'idea di Putin mirava dunque a superare questo aspetto coinvolgendo le autorità ...

Mercato NBA – Kyle Korver verso i Sixers : sarà il sostituto di Belinelli - ecco la trade : I Sixers hanno trovato in Kyle Korver il profilo ideale del tiratore affidabile in uscita dalla panchina: ai Cavs Bayless e un giovane o una scelta al Draft Dopo aver perso Marco Belinelli, diventato free agent e poi trasferitosi ai San Antonio Spurs, i Philadelphia 76ers sono alla ricerca di un tiratore affidabile in uscita dalla panchina. Scandagliando i possibili profili presenti nel Mercato NBA, i Sixers hanno individuato in Kyle ...

BeckeNBAuer a Deschamps : “benvenuto nel club” : “Benvenuto nel club, adesso siamo in tre. Magari possiamo vederci”. La leggenda del calcio tedesco, Franz Beckenbauer, campione del mondo da capitano con la Germania ai mondiali del 1974 e nel 1990 come ct, dà il benvenuto all’allenatore della Francia, Didier Deschamps, nell’esclusivo club di chi è riuscito a fare il ‘double’ conquistando il mondiale nella doppia veste di calciatore e tecnico. ...

BeckeNBAuer a Deschamps : 'Benvenuto nel club - ora siamo in tre' : Roma, 17 lug., askanews, - 'Benvenuto nel club, adesso siamo in tre. Magari possiamo vederci'. Parola di Franz Beckenbauer, campione del mondo da capitano con la Germania ai mondiali del 1974 e nel ...

NBA - Westbrook - LeBron - Love e Harden nella top 50 degli atleti con più stile : Il ruolo centrale di Wade nel mondo del fashion NBA è poi confermato dalle collaborazioni che il giocatore degli Heat ha realizzato con Li-Ning, Stance, calze, e Tie Bar, cravatte e farfallini,, ...

Mondiali 2018 Russia - Francia-Croazia : è sfida mondiale anche nel mondo NBA : Il più grande traguardo raggiunto nello sport da una nazione con poco più di 4 milioni di abitanti, nata dalle ceneri dopo l'esplosione della Jugoslavia, superato nel mondo del calcio dai vari Ivan ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard - ritorno di fiamma dei Sixers : Pau Gasol nella trattativa - ma occhio a Fultz e Smith : Kawhi Leonard-Sixers, la trattativa potrebbe sbloccarsi con l’inserimento di Pau Gasol: gli Spurs pronti a liberarsi di un contratto pesante, ma vorrebbero anche un giovane Da LeBron James a DeMarcus Cousins, passando per il rinnovo di Chris Paul, l’addio di DeAndre Jordan e chi più ne ha più ne metta. Tutti i big del Mercato NBA hanno già trovato una sistemazione per la prossima stagione, tranne uno: Kawhi Leonard. Il caso del ...

NBA – Retroscena Doncic-Cavs - il clamoroso affare sfumato nella notte del Draft : nella notte del Draft NBA, Luka Doncic sarebbe potuto finire ai Cleveland Cavaliers: la franchigia dell’Ohio però ha rifiutato l’offerta degli Atlanta Hawks Le strade di Luka Doncic e dei Cleveland Cavaliers si sarebbero potute incrociare la notte del Draft, il Retroscena è clamoroso. Gli Atlanta Hawks, in completo assetto di rebuilding, avrebbero offerto la loro scelta numero 3, più il pesante contratto di Kent Bazemore da 37 ...