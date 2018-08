NBA | Carmelo Anthony è un nuovo giocatore di Houston | i dettagli economici

NBA – Gli Hawks accontentano Carmelo Anthony : dopo 25 milioni di buyout arriva anche la maglia ‘commemorativa’ : dopo i 25 milioni che gli hanno concesso come buyout, gli Atlanta Hawks hanno esaudito anche un’altra richiesta di Carmelo Anthony: ottenere una maglia del team con il suo nome dopo avergli concesso un buyout da 25 milioni, che non gli farà perdere nemmeno un dollaro di quelli guadagnati ad OKC, gli Atlanta Hawks hanno accontentato anche l’ultima richiesta di Carmelo Anthony. L’ex cestista di OKC ha chiesto espressamente ...

NBA - cosa può dare Carmelo Anthony agli Houston Rockets? : Non esattamente la transizione più semplice del mondo, per quanto già nella scorsa stagione l'avesse accettata a parole . Dalla panchina? Con uno sforzo di immaginazione presumiamo che Melo si renda ...

Mercato NBA – Carmelo Anthony raggiunge l’accordo per il buyout con gli Hawks ma senza rinunciare ad un centesimo! : Carmelo Anthony ha finalmente trovato l’accordo con gli Atlanta Hawks per il buyout: l’ex Thunder non dovrà rinunciare a nemmeno un centesimo Finalmente anche l’ultima ‘telenovela’ del Mercato NBA sembra essersi (quasi) conclusa. Dopo giorni di lunghe trattative, Carmelo Anthony ha finalmente trovato l’accordo che gli permetterà di lasciare gli Atlanta Hawks. Melo dovrà rinunciare a soli 2.4 milioni dei ...

Mercato NBA – Non solo Carmelo Anthony - Houston Rockets alla ricerca di alcuni profili interessanti : Nonostante Carmelo Anthony sia in fase di definizione, il Mercato NBA degli Houston Rockets non finisce qui: texani alla ricerca di alcuni difensori, ma prima va ceduto Anderson Gli Houston Rokets sono forse l’unica big ancora alla ricerca delle ultime pedine in grado di completare il proprio roster. Con l’arrivo di Carmelo Anthony, ormai in fase di definizione, la franchigia texana è attiva sul Mercato NBA alla ricerca di alcuni difensori ...

Mercato NBA – James Harden accoglie Carmelo Anthony ai Rockets : “tireremo fuori il meglio da lui - vuole vincere!” : James Harden ha speso parole d’elogio per Carmelo Anthony, pronto a trasferirsi ai Rockets: Melo ha voglia di vincere e Houston gli permetterà di esprimersi al meglio Sembra questione di giorni, siamo ai dettagli, va smaltita la burocrazia. Da un momento all’altro Carmelo Anthony dovrebbe diventare un nuovo mebro del roster degli Houston Rockets. Trasferitosi dai Thunder agli Hawks, franchigia con la quale si è accordato per un ...

NBA – Carmelo Anthony alza i toni : “so io quando sarà il momento di partire dalla panchina” : Carmelo Anthony fa chiarezza sul suo futuro: Melo giocherà da titolare anche nella prossima stagione, non è ancora il momento di adattarsi al ruolo di sesto uomo Carmelo Anthony ha deciso di mettere le cose in chiaro: qualuque sia la sua prossima squadra (in pole i Rockets dopo che si sarà accordato con Atlanta per il buyout), lui ne sarà un titolare. Del resto, dopo 1054 gare di regular season e 72 di Playoff, ovvero la totalità dei match ...

Mercato NBA – Carmelo Anthony commenta il suo addio ai Thunder : “OKC? Non era l’ideale - vi spiego perché” : Carmelo Anthony ha commentato la particolare trade e le dinamiche di Mercato che gli hanno permesso di lasciare i Thunder Fra le tante trade portate a compimento durante il Mercato NBA, quella con protagonista Carmelo Anthony é sicuramente una delle più complesse. Melo ha lasciato i Thunder (di comune accordo), trasferendosi ad Atlanta per poi accordarsi per un buyout che gli permetta di trasferirsi in un’altra franchigia da free ...

NBA - Carmelo Anthony verso i Rockets : ROMA - Il futuro di Carmelo è a tinte biancorosse, quelle degli Houston Rockets con cui il trentaquattrenne nativo di New York firmerà un contratto annuale al minimo salariale per un veterano con alle ...

Mercato NBA – Carmelo Anthony vicino agli Houston Rockets : pronta l’offerta di contratto : Una nuova, possibile, trade accende il Mercato NBA: Carmelo Anthony vicinissimo agli Houston Rockets. Per l’ex Thunder un contratto annuale da 2.4 milioni Finalmente Carmelo Anthony sembra aver trovato la sua prossima squadra. L’ex Thunder, scambiato nei giorni scorsi con gli Atlanta Hawks in cambio di Dennis Schröeder, si accorderà per lasciare la Georgia tramite buyout e trasferirsi agli Houston Rockets. Carmelo Anthony ...

NBA - Carmelo Anthony agli Hawks. Schroder ad OKC : ROMA - Dopo una sola stagione è già terminato il sodalizione - che a dire il vero non è mai completamente sbocciato - tra Carmelo Anthony e gli Oklahoma City Thunder. Nella notte, infatti, la ...

Mercato NBA – Trade Hawks-Thunder - è ufficiale : Carmelo Anthony ad Atlanta - la soluzione che accontenta tutti : Carmelo Anthony agli Atlanta Hawks in cambio di Schröder e Muscala: la franchigia della Georgia taglierà il giocatore rendendolo free agent La notizia era nell’aria da un paio di ore, si aspettava solo l’ufficialità che è finalmente arrivata: Carmelo Anthony lascia OKC. L’ex stella dei New York Knicks è stato scambiato (insieme ad una first pick per il Draft 2022 protetta 1-14) con gli Atlanta Hawks, nella Trade che ha spedito Schröder e ...

Mercato NBA – Trade Hawks e Thunder - possibile scambio Schröder-Carmelo Anthony : i dettagli : Hawks e Thunder infiammano il Mercato NBA. possibile scambio in vista fra Schröder e Carmelo Anthony: ecco i dettagli della trattativa Conclusa, finalmente, anche la telenovela relativa a Kawhi Leonard, l’ultimo grande nome del Mercato NBA che aspetta di sistemarsi è quello di Carmelo Anthony. Di comune accordo con i Thunder, l’ex ala dei Knicks avrebbe rinunciato alla sua no-Trade clause, accettando di trovarsi una nuova ...

Mercato NBA – La corsa a Carmelo Anthony diventa… Corrida : anhe i Bulls bussano alla porta di OKC : Anche i Chicago Bulls bussano alla porta dei Thunder per Carmelo Anthony: offerta interessante presentata ad OKC Mentre tutti i free agent principali hanno già trovato una nuova sistemazione, il Mercato NBA si sposta sui giocatori in odore di cessione. In casa OKC tiene banco la situazione legata a Carmelo Anhtony. Il cestista ex Knicks viene da una pessima stagione e i Thunder vorrebbero liberarsene, risparmiando così 28 milioni dal ...