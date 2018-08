Napoli | scatta l' asta per Tonelli

Sacchetto selvaggio a Napoli - i turisti scattano 'selfie' sui cumuli di rifiuti : L'immagine dei grossi cumuli di rifiuti che si stanno accumulando in quasi tutta la città rischiano di compromettere irrimediabilmente l'immagine della città di Napoli. Il capoluogo partenopeo sta ...

Napoli - pescheria e pizzeria in condizioni igieniche non adeguate : scatta il sequestro : I Carabinieri della Stazione Stella insieme a colleghi del NAS di Napoli e personale dell'ASL Napoli 1 centro hanno effettuato un servizio per contrastare il commercio abusivo di generi alimentari e ...

Napoli - reparto chiuso in ospedale per la festa del primario : scatta l’ispezione : Napoli, reparto chiuso in ospedale per la festa del primario: scatta l’ispezione Napoli, reparto chiuso in ospedale per la festa del primario: scatta l’ispezione Continua a leggere L'articolo Napoli, reparto chiuso in ospedale per la festa del primario: scatta l’ispezione proviene da NewsGo.

Napoli - reparto chiuso in ospedale per la festa del primario : scatta l’ispezione : Napoli, reparto chiuso in ospedale per la festa del primario: scatta l’ispezione Napoli, reparto chiuso in ospedale per la festa del primario: scatta l’ispezione Continua a leggere L'articolo Napoli, reparto chiuso in ospedale per la festa del primario: scatta l’ispezione proviene da NewsGo.

Napoli - lavori alla Riviera di Chiaia : scatta il nuovo dispositivo traffico : Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di rifacimento della pavimentazione in via Riviera di Chiaia è stato istituito, da martedì 2 luglio a lunedì 1° ottobre, un particolare e temporaneo ...